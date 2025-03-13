太古A、B（0019）（0087）公布去年全年業績，股東應佔溢利43.21億元，按年跌85%。撇除投資物業公平值變動產生的虧損後，股東應佔基本溢利104.71億元，按年跌71%。太古A每股賺3.06元，太古B每股賺0.61元。第二次中期股息方面，太古A股息2.1元，太古B股息42仙，不派特別股息。全年計，太古A股息3.35元，太古B股息0.67元，按年增約5%；若計及2023年派特息每股8.12元，則按年減少70%。
年內，集團收益819.69億元，按年跌14%；營業溢利42.4億元，按年跌86%。按業務劃分，地產部門年內經常性基本溢利為52.72億元，按年減少11%；飲料部門錄得經常性溢利13.88億元，對比2023年則錄得23.94億元；航空部門方面，來自國泰集團的溢利為98.88億元，2023年同期錄溢利97.89億元。另外，撇除退出航材技術管理業務的成本及處置內地一間合資公司資產所得收益，港機經常性溢利為6.72億元，而2023年的溢利則為4.65億元。
其他報道
太古去年少賺85% 太古A派息2.1元 太古B派息42仙 全年派息削七成
恒指半日跌173點 科指跌2.1%見一周低 失守10天、20天線
傳內地監管機構促四大行維持對新世界現有信貸額度 新世界曾升3.7%