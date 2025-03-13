年內，集團收益819.69億元，按年跌14%；營業溢利42.4億元，按年跌86%。按業務劃分，地產部門年內經常性基本溢利為52.72億元，按年減少11%；飲料部門錄得經常性溢利13.88億元，對比2023年則錄得23.94億元；航空部門方面，來自國泰集團的溢利為98.88億元，2023年同期錄溢利97.89億元。另外，撇除退出航材技術管理業務的成本及處置內地一間合資公司資產所得收益，港機經常性溢利為6.72億元，而2023年的溢利則為4.65億元。

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