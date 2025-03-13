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太古去年少賺85% 太古A派息2.1元 太古B派息42仙 不派特別息

太古A、B（0019）（0087）公布去年全年業績，股東應佔溢利43.21億元，按年跌85%。撇除投資物業公平值變動產生的虧損後，股東應佔基本溢利104.71億元，按年跌71%。太古A每股賺3.06元，太古B每股賺0.61元。第二次中期股息方面，太古A股息2.1元，太古B股息42仙，不派特別股息。全年計，太古A股息3.35元，太古B股息0.67元，按年增約5%；若計及2023年派特息每股8.12元，則按年減少70%。