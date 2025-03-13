moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

國泰遭摩通、匯豐下調評級及目標價 見3年最大跌幅

摩通下調國泰（0293）評級及目標價，評級由「增持」降至「中性」，目標價由12.3元降至11元；匯豐亦將評級下調至「減持」，目標價由9.7元降至9.2元。

摩通指，國泰2024年度業績強勁，管理層認為前景既有挑戰，亦有機會。國泰股價由去年11月起累升35%，跑贏同業及恒指，已接近該行早前的目標價(12.3元)。認為股價偏高，已相當於1.2倍市帳率，應對風險回報作出平衡，因而將目標價及評級下調，但認為6厘的股息率在全球同業中較高，相信可為股價提供支持。

摩通指，雖然乘客收益率降、可用座位千米數增，但乘客運載率維持健康的83.2%，國泰預期區域客運率將趨於穩定，而長途航線將持續調整。貨運方面，電商佔國泰貨運近半，仍將是增長動力，而香港是中美航空貨運的重要樞紐。因貨運佔國泰收入26%，美國擬取消「小額豁免」（de minimis）將對國泰收益產生低單位數影響，直接的財務影響有限。但鑑於當前的貿易動態和監管變化，國泰航空作為主要航空貨運中轉樞紐的地位可能會受到更負面影響。

摩通指，國泰2024年接收12隻新飛機，但2025年則只有4隻 A321neo，但同時有4隻退役，首隻波音 777-9更要2026年才接收，相信在供應受限下，國泰的收益率仍會有支持。

匯豐指，國泰第二季表現好過預期，主要受惠於高收入、低燃料成本及稅款。乘客收益率下降，逐步回復正常水平。對於貨運，國泰航空稱監管變化不確定，但到目前為止，第一季尚未看到任何結構性影響。

匯豐認為，對中國「小額豁免」包裹的更嚴格規和美國對中國進口產品徵收的額外關稅，可能會對國泰航空今年剩餘時間的貨運量增長造成壓力，儘管可能會因關稅、禁令前看到貨運量短期內出現上升。此外，香港機場第三條跑道投入使用，可能會吸引其他航空公司增加在該機場的航班時刻，對國泰航空構成競爭威脅。

匯豐指，由於客運量和貨運量下降，將2025-26年息稅前利潤預測(EBIT)下調2至4%，但收益率下降速度放緩的假設部分抵消這一影響。由於淨利息較高，將2025至26年的經常性利潤大幅下調5至11%。預計2025至26年息稅前利潤(EBIT)將持續下降，部分原因是聯營公司貢獻的增加。該行的2025至26年經常性利潤比普遍預期低7至12%。

國泰（0293）曾跌最多6.79%，是2022年3月7日後最大跌幅，當日跌幅為8.57%。低見10.16元，是2月28日10.1元後最低。現報10.34元，跌5.14%。連跌3日，累計跌0.82元，對上一次連跌3日是2024年12月18日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月20日。成交金額增23.37%，至5.19億元，是2024年11月15日後最多，當日達9.86億元。

其他報道

滬深三大指數連跌兩個交易日 滬指跌0.39%

太古A、B一度跌逾7% 去年少賺85% 不派特別息

百威亞太據報裁員數千 擬削成本約15%

半日沽空金額減5% 南方恒生科技增4% 與盈富街貨齊減

太古去年少賺85% 太古A派息2.1元 太古B派息42仙 不派特別息

九倉全年轉蝕32億元 派息0.2元 基礎盈利28億遜預期

新鴻基公司發盈喜 料轉虧為盈 賺最多4億

太古地產盈轉虧蝕7.7億元 第二次中期息76仙

恒指半日跌173點 科指跌2.1%見一周低 失守10天、20天線

美國監管機構據報推進對微軟反壟斷調查

傳內地監管機構促四大行維持對新世界現有信貸額度 新世界曾升3.7%

港元拆息全線向下 總結餘上升 Shibor普遍向下

據報港交所正討論降每手股數 降入場門檻

瑞銀重新預期美元2025年偏軟