摩通指，國泰2024年度業績強勁，管理層認為前景既有挑戰，亦有機會。國泰股價由去年11月起累升35%，跑贏同業及恒指，已接近該行早前的目標價(12.3元)。認為股價偏高，已相當於1.2倍市帳率，應對風險回報作出平衡，因而將目標價及評級下調，但認為6厘的股息率在全球同業中較高，相信可為股價提供支持。

摩通指，雖然乘客收益率降、可用座位千米數增，但乘客運載率維持健康的83.2%，國泰預期區域客運率將趨於穩定，而長途航線將持續調整。貨運方面，電商佔國泰貨運近半，仍將是增長動力，而香港是中美航空貨運的重要樞紐。因貨運佔國泰收入26%，美國擬取消「小額豁免」（de minimis）將對國泰收益產生低單位數影響，直接的財務影響有限。但鑑於當前的貿易動態和監管變化，國泰航空作為主要航空貨運中轉樞紐的地位可能會受到更負面影響。

摩通指，國泰2024年接收12隻新飛機，但2025年則只有4隻 A321neo，但同時有4隻退役，首隻波音 777-9更要2026年才接收，相信在供應受限下，國泰的收益率仍會有支持。

匯豐指，國泰第二季表現好過預期，主要受惠於高收入、低燃料成本及稅款。乘客收益率下降，逐步回復正常水平。對於貨運，國泰航空稱監管變化不確定，但到目前為止，第一季尚未看到任何結構性影響。

匯豐認為，對中國「小額豁免」包裹的更嚴格規和美國對中國進口產品徵收的額外關稅，可能會對國泰航空今年剩餘時間的貨運量增長造成壓力，儘管可能會因關稅、禁令前看到貨運量短期內出現上升。此外，香港機場第三條跑道投入使用，可能會吸引其他航空公司增加在該機場的航班時刻，對國泰航空構成競爭威脅。

匯豐指，由於客運量和貨運量下降，將2025-26年息稅前利潤預測(EBIT)下調2至4%，但收益率下降速度放緩的假設部分抵消這一影響。由於淨利息較高，將2025至26年的經常性利潤大幅下調5至11%。預計2025至26年息稅前利潤(EBIT)將持續下降，部分原因是聯營公司貢獻的增加。該行的2025至26年經常性利潤比普遍預期低7至12%。

國泰（0293）曾跌最多6.79%，是2022年3月7日後最大跌幅，當日跌幅為8.57%。低見10.16元，是2月28日10.1元後最低。現報10.34元，跌5.14%。連跌3日，累計跌0.82元，對上一次連跌3日是2024年12月18日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月20日。成交金額增23.37%，至5.19億元，是2024年11月15日後最多，當日達9.86億元。

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