Klook香港及澳門區總經理岑皓祺表示，旅行趨勢已經從「打卡式旅行」變為身心健康之旅，其中全球64%千禧世代和Z世代旅客希望透過旅行重整心情。儘管面臨時間及財務限制，89%香港旅客仍已計劃於2025年至少安排一次海外旅遊，除日本依舊為最熱門首選地點外，港人亦會選擇北歐、澳洲及英國作為目的地。

Klook調查亦揭示2025年旅遊業5大關鍵趨勢，消費者普遍傾向於升級預算以配合深度體驗、善用社交媒體及AI規劃旅程、到埗即興預訂當地旅遊體驗、以及更重視永續旅遊。

岑皓祺表示，上月公司已完成1億美元融資 ，該筆資金將用於公司未来5至10年发展，幫助公司開發新產品，優化用戶體驗及發展AI技術等。他續指，公司會以客戶體驗為優先考量，因應客戶需求選擇由公司自行開發AI工具或採用市場其他AI解決方案。盛事經濟方面，岑皓祺認為，啟德體育園落成會有效提升香港承接盛事的競爭力。他透露，今年下半年陸續將有大量盛事選址香港開幕。

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