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恒指跌137點 5日累跌907點 見兩個月最長連跌 北水、大市成交1個月低 淨流入減79%

美股隔晚個別發展，通脹數據降經濟增長憂慮，但另一方面關稅戰持續，不確定性影響下，美期向下，韓、台、A股、港股反覆下跌。科技股、內需股普遍下跌，三桶油等資源股上升。港股創一周即市及收市新低，恒指連跌5日，累計跌907.06點，見兩個月最長跌浪，科指、國指則連跌兩日。恒指跌穿10天線，曾跌穿20天線。科指跌穿10天線、20天線。大市成交跌至2338億，見1個月低，北水交易成交額（包括買入及賣出交易）亦見1個月低，但佔香港市場成交額仍逾22%，北水淨流入減79%至54億。

恒指今早高開16點，高位升112點，低位跌401點，高低波幅514點。上升股份比例為26.2%，下跌為39.63%，無升跌為34.16%。

恒指收市跌137點或0.58%，報23462點，大市成交金額2338億元，較上日減少16.04%，是2月11日2196.12億元成交後最少；國指跌41點或0.48%，報8640點。恒生科技指數收報5747點，跌1.67%。

藍籌股成交金額1079.09億元，佔大市成交46.15%；科指成份股成交金額760.03億元，佔大市成交32.5%；國指成份股成交金額979.33億元，佔大市成交41.88%。

24隻雙櫃台股，總成交0.8億元人民幣，相當於約0.86億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加15.55%，至177.13億元，佔大市成交7.57%。牛熊證成交金額86.16億元，增加46.6%；窩輪成交金額90.97億元，減少3.75%。

藍籌23隻升，58隻下跌，2隻無升跌。神華（1088） 升1.93%，收報31.75元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌4.96%，收報49.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是小米（1810）收報52.85元，升1.54%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報18.42元，跌8.13%。

恒指跌穿10天線(23571.32點)，曾跌穿20天線(23340.38點)。科指跌穿10天線(5794.96點)、20天線(5748.44點)。

北水南下合計淨流入54.66億元，較上日減少79.15%，淨流入金額是3月12日262.11億元後最多，3月11日為淨流40億。連續第2日流入，累計流入316.78億元，對上一次連續2日淨流入是3月6日。北水本月累計流入928.17億元，按月減少39.25%，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1046.81億元，較上日減18.04%，是2月6日後新低，當日報881.32億。北水交易成交額佔香港市場成交額由上日的22.93%減至22.38%。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.7%，是3月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.76%。低見23198.73點，是3月5日23090.63點後最低。收市報23462.65點，是3月4日後收市新低，當日報22941.77點。連跌5日，累計跌907.06點，對上一次連跌5日是1月10日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月28日。

科指曾跌最多3.43%，是3月12日後最大跌幅，當日跌幅為3.54%。低見5644.68點，是3月5日5565.54點後最低。收市報5747.77點，是3月4日後收市新低，當日報5535.64點。連跌2日，累計跌219.46點，對上一次連跌2日是3月10日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月28日。

國指曾跌最多1.74%，是3月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.88%。低見8530.79點，是3月5日8429.22點後最低。收市報8640.61點，是3月5日後收市新低，當日報8630.4點。連跌2日，累計跌114.76點，對上一次連跌2日是3月10日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月28日。

午後消息股表現

國泰（0293）遭摩通、匯豐下調評級及目標價 見3年最大跌幅。收報10.3元，跌5.5%。

百威亞太（1876）據報裁員數千 擬削成本約15%。收報8.64元，跌0.35%。

太古去年少賺85% 不派特別息。太古A（0019）收報69.05元，跌5.67%。

太古B（0087）收報10.64元，跌6.5%。

九倉（0004）全年轉蝕32億元 派息0.2元 基礎盈利28億遜預期。收報19.4元，跌4.67%。

新鴻基公司（0086）發盈喜 料轉虧為盈 賺最多4億。收報2.87元，升1.77%。

太古地產（1972）盈轉虧蝕7.7億元 第二次中期息76仙。收報16.32元，升1.12%。

今早及隔晚消息股表現

傳內地監管機構促四大行維持對新世界（0017）現有信貸額度。Ares據報擬折扣價從銀行收購部分新世界債券。收報5.24元，升1.16%。

據報港交所（0388）正討論降每手股數 降入場門檻。收報344.2元，跌1.49%。

據報匯控（0005）為部分投資銀行家安排短期留用協議。收報85.65元，升0.71%。

獅騰控股（2562）推Geene TurboGT 少於1秒實現AI生成回應。收報28.1元，升12.18%。

金川國際（2362）折讓13%配股 籌3.8億。收報0.64元，跌12.33%。

新秀麗（1910）全年少賺13% 派息0.1074美元 料全球旅遊業及觀光業穩步增長。收報19.7元，升1.03%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，東方海外（0316）收報112.8元，跌2.08%。

白雲山（0874）收報18.38元，跌1.18%。

中銀航空租賃（2588）收報61.85元，升0.32%。

俄鋁（0486）收報5.13元，升1.38%。

順豐房託（2191）收報3.2元，跌0.62%。

廖創興企業（0194）收報3.87元，無升跌。

惠理集團（0806）收報1.72元，無升跌。

越秀交通基建（1052）收報3.74元，跌1.32%。

粵運交通（3399）收報1.77元，升2.31%。

江銅（0358）斥1807萬美元增持索爾黃金，持股升至逾12%成最大股東。收報13.46元，升0.3%。

百度（9888）：完成發行20億美元零息可交換債券。收報89.45元，跌0.67%。

國泰（0293）：客運力未來一年有增長空間，目標年底航點突破100個。香港快運盈轉虧，林紹波：基本營運數據理想，長遠仍看好。國泰調整有擔保可轉換債券轉換價，未償還本金總額21.64億元。收報10.3元，跌5.5%。

艾德韋宣（9919）全年少賺26.6%至7924萬人幣，末期息連特別息共3.3仙。收報0.9元，跌3.23%。

Capital Group，增持攜程（9961）。收報467元，跌1.48%。

瑞銀增持平保（2318）。收報46.55元，跌1.17%。

阿里（9988）蔡崇信：人工智能市場規模最少78萬億元。收報131.5元，跌2.45%。

非凡領越（0933）：testoni，將於米蘭設立全球旗艦店。收報0.47元，升3.3%。

美銀上調舜宇（2382）目標價至102元，評級「買入」。收報86.2元，跌1.03%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見100.5元，收報98.5元，升7.07%；德林國際（1126）創上市新高，見6.25元，收報6.13元，跌0.81%；九方智投控股（9636）創上市新高，見43.45元，收報42元，跌1.18%；零跑汽車（9863）創上市新高，見50.4元，收報50.1元，升2.66%；佑駕創新（2431）創上市新高，見34.3元，收報28.65元，升3.8%；越疆科技（2432）創上市新高，見68.85元，收報62.25元，升20.41%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見13.98元，收報13.72元，升0.59%；東亞銀行（0023）創52周高，見12元，收報11.9元，升0.85%；HERALD HOLD（0114）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌；第一太平（0142）創52周高，見5.01元，收報4.82元，跌2.63%；潼關黃金（0340）創52周高，見0.89元，收報0.89元，升12.66%；遠大醫藥（0512）創52周高，見6.36元，收報6.27元，升19.66%；安域亞洲（0645）創52周高，見0.22元，收報0.205元，升7.89%；嘉里建設（0683）創52周高，見18.16元，收報18.02元，升3.21%。

破頂指數成份股包括，招商銀行（3968）創52周高，見49.25元，收報48.5元，升1.57%；農行（1288）創52周高，見4.98元，收報4.9元，升0.41%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，亞洲果業（0073）低見2元，收報2.01元，跌11.45%；中手游（0302）低見0.53元，收報0.54元，跌5.26%；玖源集團（0827）低見0.03元，收報0.032元，跌8.57%；中國三迪（0910）低見0.018元，收報0.019元，無升跌；瑞安建業（0983）低見0.36元，收報0.375元，跌1.32%；廣聯工程控股（1413）低見0.062元，收報0.078元，跌3.7%；帝王實業控股（1950）低見0.085元，收報0.09元，跌10%；酷派集團（2369）低見0.029元，收報0.03元，跌6.25%；高視醫療（2407）低見5.85元，收報5.89元，跌1.67%；啓明醫療－Ｂ（2500）低見1.7元，收報1.92元，跌65.84%。

32隻股份創52周低，其中十隻包括，兗煤澳洲（3668）低見25.4元，收報26.45元，跌11.09%；莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.62元，跌3.13%；包浩斯國際（0483）低見0.185元，收報0.186元，跌6.53%；WKK INTL（0532）低見0.222元，收報0.231元，無升跌；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.019元，升5.56%；恒大汽車（0708）低見0.179元，收報0.18元，跌2.17%；雅天妮集團（0789）低見0.305元，收報0.315元，無升跌；民生國際（0938）低見0.46元，收報0.51元，跌22.73%；華富建業金融（0952）低見0.185元，收報0.185元，跌0.54%；香港科技探索（1137）低見1.18元，收報1.21元，跌1.63%。

異動股

上升異動股，包括，龍皇集團（8493）收報0.099元，升147.5%；濠亮環球（8118）創52周高，見0.2元，收報0.127元，升49.41%；十方控股（1831）收報0.13元，升41.3%；IDT INT'L（0167）收報1.4元，升40%；中國疏浚環保（0871）收報0.235元，升38.24%；皇庭智家（1575）收報0.12元，升31.87%；順風清潔能源（1165）收報0.021元，升31.25%；德信服務（2215）收報1元，升25%；華寶國際（0336）收報3.18元，升24.71%；卓航控股（1865）收報0.33元，升24.53%。

下跌異動股，包括，啓明醫療－Ｂ（2500）創上市新低，見1.7元，收報1.92元，跌65.84%；民生國際（0938）見52周低0.46元，收報0.51元，跌22.73%；祈福生活服務（3686）收報0.5元，跌21.88%；醫匯集團（8161）收報0.335元，跌20.24%；中華燃氣（8246）見52周低0.072元，收報0.072元，跌20%；鷹普精密（1286）收報3.23元，跌19.85%；中安控股集團（8462）收報0.09元，跌18.18%；華鼎控股（3398）收報0.115元，跌17.86%；能源及能量環球（1142）收報0.55元，跌16.67%；鼎益豐控股（0612）收報0.2元，跌15.97%；港娛國際（8291）收報0.13元，跌15.58%。

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