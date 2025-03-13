中山一院醫學綜合樓的劉鑾雄樓，於 2019 年 9 月奠基，總建築面積近 7.6 萬平方米，建 築高度 98.2 米，包括地上 25 層及地下 4 層。大樓總投資超過 6 億元，獲劉鑾雄慈善基金全力 持，捐贈港幣 4 億，樓宇並獲冠名為「劉鑾雄樓」。

劉鑾雄樓的啟用進一步提升醫院疑難重症診治和醫療應急與救治能力，為優質醫療服務帶來 更多資源。大樓除開設婦女兒童中心、建華國際醫療中心外，更與美國哈佛大學麻總百瀚 （MGB）、佛山市中醫院合作打造中西醫結合運動醫學中心。醫院的加護病房（ICU）更配備 了價值 60 萬的衛泰格（VitalGo）電動病床，幫助提升患者的可移動性與舒適性。此外，大樓 亦設置了急救中心、手術中心，天台設有緊急救援直升機停機坪，為粵港澳大灣區建立 30 分鐘醫療緊急救治圈。

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