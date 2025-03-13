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周大福：鄭炳熙4月1日起卸任首席財務官 續任執董

周大福（1929）公布，公司執行董事鄭炳熙的管理職務將會作出調整。公司將優化財務領導架構，今後鄭炳熙會專注於策略性監督，主要負責資本管理、投資者關係和公司秘書事務，並自2025年4月1日起卸任首席財務官職務。鄭炳熙將繼續擔任執行董事、聯席公司秘書，及策略和改革委員會成員。而新任首席財務官葉家盈將於今年4月1日到職，並專注於提升財務管理、長期增長和轉型策略。

周大福指，結合鄭炳熙所具備的寶貴的行業智慧、以及新任首席財務官在中國及國際市場所積累的豐富經驗，董事會相信強化後的財務領導團隊，將致力於增強集團的靈活度和財務管控，並持續提升集團整體的營運效率。

至於新任首席財務官葉家盈，周大福形容葉於財務領導、數位轉型、企業發展以及國際拓展方面擁有豐富的經驗，涉足多元產業，包括零售、快速消費品（“FMCG”）以及製造業。

葉加入集團之前，曾擔任星巴克中國的首席財務官，領導財務團隊支持可持續的業務增長、提升資本回報，同時確保財務紀律。

周大福主席鄭家純表示，董事局將一如既往地優先確保高度靈活性和財務管控，以便有效應對當前充滿變化的商業環境及迅速演變的全球局勢，「透過無縫結合Hamilton（鄭炳熙）在業界的真知灼見以及 Karen（葉家盈） 在中國與國際市場的豐富經驗，我們有信心，強化後的財務領導團隊將繼續提升整個集團的運營效率，並履行我們對持份者創造可持續價值的承諾。」 

 

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