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富途第四季多賺1倍 全年升26% 港市佔率升穿50%

富途控股(美：FUTU)公布，第四季度，富途總收入為44.33億元，按年增長86.8%；非美國通用會計準則下（Non-GAAP）實現淨利潤為19.52億元，按年增長105.4%。按業務分類，2024年四季度交易佣金及手續費收入為20.57億元，按年增長127.6%；利息收入為20.22億元，按年升51.8%；其他收入（包括財富管理、企業服務業務等）為3.53億元，按年增長157%。

全年計，富途總收入為135.9億元，非美國通用會計準則下（Non-GAAP）實現淨利潤57.68億元，按年漲幅分別為35.8%，26.2%。

截至年末，富途牛牛和moomoo應用程式註冊用戶數達2,515萬，按年增長16%；開戶客戶數達458萬，按年增長29%；有資產客戶總數增加至241萬，按年增長41%；客戶資產達7,433億元（約957億美元），按年漲幅達53%。

受益於四季度市場行情走強，富途全球交易額在期內創下單季新高，達2.9萬億元。其中，港股交易額超7,500億元，為近三年單季新高；美股交易額突破2萬億元，創下單季紀錄；財富管理資產規模於期內突破1,108億元。四季度，富途於香港用戶市場佔有率首次突破50%。

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