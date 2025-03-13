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調查：中小企網店數量按年升近一倍 觀塘、荃灣及屯門訂單需求增兩成

即時送貨平台 Lalamove 3 月初的一項中小企問卷調查顯示，近 40%受訪中小企的業務以網購為主，比去年同期調查的 20%幾乎翻倍。調查顯示，不少中小企由傳統商業區域轉戰租金較低，但物流更便利的地區，專注經營線上網購生意。中小企密集的工業區（如觀塘、荃灣及屯門）的客貨車和 噸車訂單需求仍按年大增 20%，顯示地區的物流需求持續增加。

全港 18 區的物流需求分佈廣泛，當中以荃灣（13%）、觀塘 （12.3%）及屯門（8.7%）為出貨最頻繁的地區。這些地區的物流需求十分多樣化，當中包括不少網購中小企的食品和雜貨送 貨訂單，亦有傳統活動製作公司的器材運送。

荃灣區的主要貨物類別以食品和雜貨為主，觀塘區的主要貨物類別則為拍攝或音響器材，因為有不少活動製作公司聚集於此，而該行業的 客戶中有一半以上是員工人數不超過 10 人的小型公司，故經常面臨人力資源不足的挑戰。

為進一步協助中小企減低物流 成本，Lalamove 於三月推出「決戰出貨之巔－18 區送貨激戰」活動，除提供高達$180新用戶優惠及$175任務獎賞，更推出小企應援團，提供獎賞及免費宣傳機會。活動期間，凡透過客貨車或噸車出貨單量最高的地區用戶，將可於 4 月 1 日 至 12 日享有送貨半價優惠和額外 5,000 Lala 積分獎勵。中小企於 3 月 6 日或之後開立 Lalamove 個人帳戶，填妥資料即可在「決戰出貨之巔－18 區送貨激戰」頁面獲得免費宣傳機 會，增加曝光率，亦可額外獲得$300 Call 車優惠券。

 

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