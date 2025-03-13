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太地：料香港寫字樓市況明後年才改善  零售商場市道已回穩

太古股份（A股：0019、B股：0087）旗下太古地產（1972）在港寫字樓組合因應續租表現出現負增長，太地常務董事彭國邦表示，由於市場持續出現供應，但是缺乏新需求，就算近期港股新股市場出現正面訊號，但是目前為止未轉化成對寫字樓的需求。他料在港寫字樓市況要到2026至2027年才有望改善。

彭國邦稱，香港今年仍然有新寫字樓供應，但是透過做好租盤的品質，位於金鐘太古廣場的寫字樓出租率仍然達到95%，鰂魚涌太古坊一座的租用率亦達94%。雖然美國總統特朗普政府再度上台，並推出連串措施，但是彭國邦稱，未見對集團的業務，甚至內地零售組合表現構成影響。

在港零售物業方面，彭國邦謂，去年第四季度已見回升，在穩定下來後這鼓態勢仍然持續至今年第一季。由於旗下商場具備質素，並透過做好推廣，他說個別零售租盤有全數出租的情況，不過仍然面對港元匯率高企及境外消費等挑戰。在香港之外，他說，集團已經在廣州收購文化中心，藉此擴大廣州太古匯的奢華零售面積。他們亦為珠江濱水區將零售項目定名廣州聚龍灣太古里。太地擬繼續在大灣區，例如在深圳現有酒店項目之外，物色從事零售項目的機會。主席白德利補充，地產業務的千億元投資計劃，至今已經投放比例高達60%至70%。

太古在內地的可口可樂業務去年度的表現有改善。太古可口可樂總裁蘇薇表示，去年度內地可口可樂業務透過提升價格，加上透過在包裝、渠道做到差異化，驅動增長。她指，太古可口可樂會繼續在內地及東南亞市場物色機會。雖然越南的飲料市場面對價格競爭，但是她認為，當地市場年青人口龐大，又有健康的經濟增長，仍然有巨大潛力，供他們在當地市場去發揮。

集團主席白德利表示，集團的醫療保健業務會聚焦於內地市場及東南亞。他看好市場在醫療保健的消費非常正面，在可見未來5至10年對醫院的需求會持續增加。儘管該項業務具備潛力，但是這只屬初期階段發展，發展需時。近年集團聚焦於地產、航空及可口可樂三大業務發展，少談及貿易及實業部門，他形容有關業務保持穩定，但相對集團而言規模細小，相對醫療保健業務增長潛力較大。在回購期於5月份結束後，是否會繼續進行股份回購，他稱這要視乎董事會日後的決定而定。