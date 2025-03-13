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九倉吳天海：目前間接投資內地住宅為主 寫字樓供應仍然過剩

九倉（0004）主席吳天海表示，目前內地住宅市場以間接投資為主，但不代表完全放棄直接投資或與合作伙伴共同投資，會視市場情况調整策略，「但今日未見到這些機會，要等市場發展。」他認為，內地寫字樓供應過剩，即使在一線城市亦有大量庫存，市場需要時間消化。而去年集團準備的撥備很大程度是針對非住宅物業，因為留意到供求失衡，短期內不是一兩年可消化。

在香港市場，九倉主要投資住宅物業，涵蓋超豪宅及中價樓。對於超豪宅市場，他認為屬特殊市場，「供唔多求亦唔多，舊年我哋只得兩個交易，但已超過十億元。」目前，集團推出山頂20間豪宅中的部分單位，觀察市場反應，「初步反應好，正正有其他因素配合，市况回暖、買家『餓咗一輪』等因素，我哋覺得今年超豪宅有機會可以帶來新憧憬。」至於中價樓，集團持有的項目不多，將視市場情況決定推出時間。

他又表示，集團持有大量人民幣資產，人民幣借貸主要用作對沖，「不失一個穩健嘅做法」，加上近年人民幣借貸利率低於港元或美元，「更加可以一石二鳥」。對於兩會釋出的房地產政策，他形容初步反應正向，中央對樓市的態度較一年前寬鬆，支持力度進一步加大，「但呢個是大政策，究竟未來日子政策點樣落實？就有待細節，落實不是只有中央一個地方做，而是各個地方，每個地方執行方式有所不同。所以唔可以用一把尺完全量度全個國家發展。」

此外，他提到，集團雖未直接投資內地土地，但是綠城中國（3900）第二大股東，指其「過去幾年發展得唔錯，亦是剩下來能夠企得幾穩嘅民企之一，好少民企企得穩。」他續稱，該公司表現令集團滿意，「可能較我哋直接投資會更好。」

被問會否將股票變現而進行收購項目，例如收購會德豐地產，吳天海稱暫無收購會德豐地產計劃，但不排除未來有其他投資機會，「有好收購我哋有能力咁做，甚至唔一定需要將手上股票投資變現先做」他指以公司財務狀况，「相信一般收購我哋可以應付得來，綽綽有餘」。