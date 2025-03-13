moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

九倉香港碼頭吞吐量跌6% 吳天海：國際船運重組 香港成輸家

九倉（0004）旗下現代貨箱碼頭去年於香港的吞吐量下跌6%，而深圳的合計吞吐量則增長11%。集團主席吳天海指出，香港港口在全球排名持續下滑，面對鄰近港口崛起，加上近年地緣政治影響加劇，壓力不斷上升。今年2月起，部分國際船公司重組航運路線，「重組過程中香港是一個輸家，類近港口是贏家。」

他坦言，今年香港港口的吞吐量或難以維持2024年的水平，「希望能夠勉強保到啦，但暫時睇我未感樂觀。」不過，他認為這或許只是過渡期，因中國與美國以外地區的貿易正在增長，儘管短期內仍未能完全填補西方市場的空缺，但期望未來逐漸彌補空缺。

儘管香港的海運吞吐量全球排名已跌至前十之尾，吳天海強調，「呢個係一個可觀數字，絕對唔係一個細嘅數字，香港作為一個港口，我覺得有佢存在價值。」

另外，九倉指因應本地分銷和跨境電子商貿令本港需求增加，正在葵涌碼頭興建一座全新物流中心。吳天海表示，決策是基於供需研究，現時市場上的物流設施可分為兩類：規模較大但較舊，「三四十年前起的物流中心，但科技變化、人客變化已經有好大轉變。若干程度上我哋以全新姿勢出現，競爭力比佢哋強。」另一類中心是較新但地點不及九倉，「地點沒我哋好，不是在貨櫃碼頭，或者面積較細，雖然佢哋新啲，但競爭力不夠我哋強。」

此外，他指出九倉的最大優勢之一是無需補地價，「地始終是重要成本因素，而我哋唔需要補地價，正正亦是我哋競爭優勢。」據他介紹，該物流中心總面積達40萬平方米（約430萬平方呎），投資額介乎50億至60億元。目前地基工程已完成，正審核上蓋工程合約，目標於2027年竣工。