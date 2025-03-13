他坦言，今年香港港口的吞吐量或難以維持2024年的水平，「希望能夠勉強保到啦，但暫時睇我未感樂觀。」不過，他認為這或許只是過渡期，因中國與美國以外地區的貿易正在增長，儘管短期內仍未能完全填補西方市場的空缺，但期望未來逐漸彌補空缺。

儘管香港的海運吞吐量全球排名已跌至前十之尾，吳天海強調，「呢個係一個可觀數字，絕對唔係一個細嘅數字，香港作為一個港口，我覺得有佢存在價值。」

另外，九倉指因應本地分銷和跨境電子商貿令本港需求增加，正在葵涌碼頭興建一座全新物流中心。吳天海表示，決策是基於供需研究，現時市場上的物流設施可分為兩類：規模較大但較舊，「三四十年前起的物流中心，但科技變化、人客變化已經有好大轉變。若干程度上我哋以全新姿勢出現，競爭力比佢哋強。」另一類中心是較新但地點不及九倉，「地點沒我哋好，不是在貨櫃碼頭，或者面積較細，雖然佢哋新啲，但競爭力不夠我哋強。」

此外，他指出九倉的最大優勢之一是無需補地價，「地始終是重要成本因素，而我哋唔需要補地價，正正亦是我哋競爭優勢。」據他介紹，該物流中心總面積達40萬平方米（約430萬平方呎），投資額介乎50億至60億元。目前地基工程已完成，正審核上蓋工程合約，目標於2027年竣工。