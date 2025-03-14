交易上周二(4日)公布後，外交部發言人林劍在5日的記者會說「對有關商業交易不予評論」，並重申中國控制巴拿馬運河完全是謊言。

據早前達成原則性協議的公告，長和擬出售的巴拿馬碼頭業務部分，仍有待巴拿馬政府確認才分別進行。長和集團聯席董事總經理陸法蘭當時強調，「這項交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。」

當時公告亦稱，「交易之完成取決於一系列條件的達成，包括法律和監管部門之同意及批准、不存在違法或法律禁止的情況、獲得公司股東的必要批准以及最終文件中約定的其他適當及常規條件」。

明報李先知文章稱，有內地官方人士私下透露，長和今次交易事前並無知會北京，令中央非常被動，無法部署應對。有商界中人認為，港澳辦透過這篇文章表態，令長和賣港口存在暗湧。

李先知文章稱，有建制圈中人甚至表示，被溫馨提示不要公開評論事件。但《大公報》昨天刊出上述文章，更獲港澳辦轉載，有關觀點明顯獲得官方認可。據筆者了解，有內地官方人士私下表示，長和今次交易事前並無知會北京，令中央非常被動，無法部署應對。有了解航運業的建制中人指出，由於長和擁有的港口部分處於一帶一路地帶，中資企業亦可能有興趣購入，但長和今次「打包」出售，令中企失去購入機會。而政協圈中有傳言稱，北京官方亦試圖接觸長和資深顧問李嘉誠討論事件，但未能接觸，筆者無法證實傳言真偽。有政協稱，內地與李嘉誠近年關係漸行漸遠，今次事件顯示北京的統戰工作需要加強。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，在長和公布交易後，內地已有專家質疑交易會危害一帶一路，損害中國利益，他奇怪長和為何沒有這種意識，懷疑美國是否向長和施加很大的壓力，「長和可以只賣巴拿馬運河，但現在將全球港口一齊出售給美國公司，實在難以理解」。

昨天港澳辦轉載文章，有商界人士認為是有意公開向長和施壓，希望長和叫停交易。長和較早前宣布消息時，形容出售股權為「初步基本條款」及「達成原則性協議」，長和同意與貝萊德等一方作獨家磋商145日，買家貝萊德亦需要做盡職審查。再者，由於交易達千億元規模，對長和構成非常重大出售，要獲股東批准，才能夠推進交易，一般估計整個過程接近今年底才能夠完成。