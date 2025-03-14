個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.01%，折合報515.4元；阿里巴巴（9988）升0.88%，折合報134.39元；美團（3690）跌0.78%，折合報166.77元；匯控（0005）跌0.19%，折合報86.46元；建行（0939）升0.93%，折合報6.69元。

道期現升0.398%；標期現升0.48%；納期現升0.7%。日本東證指數現升0.09%；韓國KOSPI指數現跌0.22%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.48%。

VIX指數隔晚升1.77%或0.43點，報24.66點。

紐油現升0.27%或0.18美元，報66.73美元；布油現升0.2%或0.14美元，報70.02美元；金價現跌0.12%或3.72美元，報2985.46美元；LME 銅期貨隔晚升0.13%或13.5美元，報9783.5美元。比特幣現升1.16%或933.54美元，報81256.7美元；美國10年期債息現升0.31%或0.0134厘，報4.2816厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日布業績，包括，理想（2015）、宏橋（1378）、中信資源（1205）、法拉帝（9638）、華潤建材科技（1313）、金利來集團（0533）、和記電訊香港（0215）、華大酒店（0201）、彩星集團（0635）、中石化煉化工程（2386）、港華智慧能源（1083）等。

長和（0001）售港口，港澳辦轉載質疑文章，據報交易未知會中央，賣港口存暗湧。

東方海外（0316）去年多賺近九成達25.77億美元，每股末期息大增8倍至1.32美元。

九倉（0004）香港碼頭吞吐量跌6%，吳天海：國際船運重組，香港成輸家。九倉吳天海：目前間接投資內地住宅為主，寫字樓供應仍然過剩。

微博（9898）去年第四季盈利倒退近九成。

太地（1972）：料香港寫字樓市況明後年才改善 ，零售商場市道已回穩。

世茂（0813）境外債重組計劃獲高院批准。

傳百威亞太（1876）年裁員數千人，母企百威英博否認。

周大福（1929）：鄭炳熙4月1日起卸任首席財務官，續任執董。

Ares據報擬折扣價從銀行收購部分新世界（0017）債務。

平保增持農行（1288）。

越秀交通基建（1052）全年少賺14%，派末期息0.13元。

其他報道

長和售港口 港澳辦轉載質疑文章 據報交易未知會中央 出售存暗湧