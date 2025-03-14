特朗普威脅對歐盟酒類產品徵收200%關稅，美國商務部長稱，對特朗普保護主義舉措實施反制的貿易伙伴將面臨美國嚴厲回擊，美股標普500指數跌入技術性回調區間，未從溫和的PPI數據中獲得提振。瑞銀策略師建議先不要撈底美股，因為標普500指數近期可能會再跌5%。普京沒有就接受臨時停火協議給出直接承諾，稱一些問題還有待討論。

數據方面，美國2月份PPI環比持平，但細分數據預示PCE價格指數可能升高。上周首次申領失業救濟人數小幅下降，接近疫情前水平。美國商務部長稱，特朗普的政策將在第三或第四季度數據中得到反映。

美國參議院民主黨領袖舒默撤回阻止共和黨權宜開支法案通過的威脅，為聯邦政府避免停擺鋪平了道路。

道瓊斯工業平均指數收跌537點，跌幅1.3%，報40813點。標普500指數收跌77點，跌幅1.39%，報5521點。納斯達克綜合指數收跌345點，或1.96%，報17303點。

家得寶跌4.79%，報347.25美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累107點，而Travelers 升1.57%，報255.94元，貢獻道指24點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報209.68元，跌3.36%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報162.76元，跌2.6%，亞馬遜(美：AMZN)收市報193.89元，跌2.51%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報590.64元，跌4.66%，英偉達(美：NVDA)收市報115.58元，跌0.13%，微軟(美：MSFT)收市報378.77元，跌1.17%，Tesla (美：TSLA)收市報240.68元，跌2.98%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.15%，報540點。德國DAX指數收跌0.49%，報22567點；法國CAC 40指數跌0.64%，報7938點；英國富時100指數收漲0.02%，報8542點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.21%，報7867點。

美國2年期債息曾高見4.0114厘，是3月7日4.0205厘後最高。曾跌最多1.47%，是3月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.49%。低見3.928厘，是3月12日3.9012厘後最低。

美國10年期債息曾升最多0.89%，高見4.3509厘，是2月25日4.3964厘後最高。曾跌最多1.29%，是3月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.49%。低見4.2567厘，是3月12日4.2453厘後最低。收市報4.2682厘，是3月10日後收市新低，當日報4.2131厘。

美2年期10年期債息差曾收窄至30.515基點，是3月11日30.366基點後最窄。收市報30.689基點，是3月7日後收市新低，當日報29.935基點。連跌2日，累計跌2.569點，對上一次連跌2日是2月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月26日。

美3個月10年期債息轉倒掛，曾低見4.422基點，是3月12日6.387基點後最闊。收市報3.274基點，是3月10日後收市最闊，當日報7.545基點。

道指曾跌最多1.67%，是3月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.76%。低見40661.77點，是2024年9月11日39993.07點後最低。收市報40813.57點，是2024年9月10日後收市新低，當日報40736.96點。連跌4日，累計跌1988.15點，對上一次連跌4日是1月2日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是1月2日。

標指曾跌最多1.69%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.57%。低見5504.65點，是2024年9月11日5406.96點後最低。收市報5521.52點，是2024年9月10日後收市新低，當日報5495.52點。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2月25日。

納指曾跌最多2.32%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為4.97%。低見17239.44點，是3月11日17238.24點後最低。今日收市報17303.01點，是2024年9月10日後收市新低，當日報17025.88點。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2月25日。

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