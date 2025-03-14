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恒指高開190點 科指升1.3% 長和跌6% 見兩年半最大跌幅

恒指今早高開190點或0.82%，報23653點，大市成交金額31億元；國指今早高開96點或1.13%，報8737點。恒生科技指數開市報5826點，升1.36%。上升股份比例為12.97%，下跌為3.2%，無升跌為83.82%。長和（0001）跌6.28%，是2022年9月26日後最大跌幅，當日跌幅為7.42%。

藍籌69隻升，8隻下跌，6隻無升跌。新東方（9901）升2.87%，報37.6元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌6.28%，報46.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，2隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報161.5元，升2.74%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報38元，跌2.94%。

恒指重上10天線(23642.52點)。科指重上10天線(5820.77點)。

多間公司最快今日布業績，績前表現如下，理想（2015）開市報111.5元，升0.81%。

宏橋（1378）開市報14.98元，升1.35%。

中信資源（1205）開市報0.35元，升1.45%。

法拉帝（9638）無成交，報23.1元。

華潤建材科技（1313）無成交，報1.68元。

金利來集團（0533）無成交，報1.46元。

和記電訊香港（0215）無成交，報0.99元。

華大酒店（0201）無成交，報0.076元。

彩星集團（0635）無成交，報0.52元。

中石化煉化工程（2386）開市報6.03元，無升跌。

港華智慧能源（1083）無成交，報3.29元。

長和（0001）售港口，港澳辦轉載質疑文章，據報交易未知會中央，賣港口存暗湧。開市報46.3元，跌6.28%。

東方海外（0316）去年多賺近九成達25.77億美元，每股末期息大增8倍至1.32美元。開市報113元，升0.18%。

九倉（0004）香港碼頭吞吐量跌6%，吳天海：國際船運重組，香港成輸家。九倉吳天海：目前間接投資內地住宅為主，寫字樓供應仍然過剩。無成交，報19.4元。

微博（9898）去年第四季盈利倒退近九成。開市報83.95元，跌0.18%。

太地（1972）：料香港寫字樓市況明後年才改善 ，零售商場市道已回穩。無成交，報16.32元。

世茂（0813）境外債重組計劃獲高院批准。開市報1.03元，升0.98%。

傳百威亞太（1876）年裁員數千人，母企百威英博否認。開市報8.76元，升1.39%。

周大福（1929）：鄭炳熙4月1日起卸任首席財務官，續任執董。開市報9.14元，升1.56%。

Ares據報擬折扣價從銀行收購部分新世界（0017）債務。開市報5.33元，升1.72%。

平保增持農行（1288）。開市報4.91元，升0.2%。

越秀交通基建（1052）全年少賺14%，派末期息0.13元。無成交，報3.74元。

破頂股表現

破頂股包括，赤峰黃金（6693）創上市新高，見14.1元，開市報14.1元，升2.77%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2138元，開市報2138元，升1.71%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見14.2元，開市報14.2元，升3.12%；東亞銀行（0023）創52周高，見12元，開市報12元，升0.84%；潼關黃金（0340）創52周高，見0.9元，開市報0.9元，升1.12%；稀美資源（9936）創52周高，見3.73元，開市報3.73元，升3.9%。

破底股方面

29隻股份創52周低，其中十隻包括，亞太衛星（1045）低見1.9元，開市報1.9元，跌14.8%。

異動股

上升異動股，包括，貝康醫療－Ｂ（2170）開市報3.63元，升14.15%；新時代集團控股（0166）開市報0.063元，升12.5%；維亞生物（1873）開市報1.6元，升11.89%；科濟藥業－Ｂ（2171）開市報14.5元，升10.69%；亨鑫科技（1085）開市報1.53元，升10.07%；泰達生物（8189）開市報0.56元，升7.69%；微創腦科學（2172）開市報11.58元，升6.43%；知行汽車科技（1274）開市報23.2元，升5.94%；陽光１００中國（2608）開市報0.019元，升5.56%；五礦資源（1208）開市報2.98元，升5.3%；中國白銀集團（0815）開市報0.41元，升5.13%。

下跌異動股，包括，華晨中國（1114）開市報2.9元，跌23.48%；亞太衛星（1045）見52周低1.9元，開市報1.9元，跌14.8%；粵運交通（3399）開市報1.51元，跌14.69%；泰和小貸（1915）開市報0.41元，跌8.89%；惠理集團（0806）開市報1.6元，跌6.98%；長和（0001）開市報46.3元，跌6.28%；江蘇創新（2116）開市報0.54元，跌5.26%。

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