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友邦全年新業務價值增18% 遜預期 跌逾4% 近5個月最大跌幅

友邦（1299）公布，全年多賺81.6%，至68.36億美元，末期息130.98港仙，上升10%，將根據優化的資本管理政策，推出新一輪16億美元股份回購。期內，按固定匯率基準，新業務價值上升18%至47.12億美元，低過市場預期的48.1億美元。

新業務價值方面，香港增23%、中國增17%、泰國增14%、新加坡增15%、馬來西亞增9%。其他新業務表現方面，年化新保費上升14%至86.06億美元；新業務價值利潤率增加1.9個百分點至54.5%。

總加權保費收入414.0億美元

內涵價值方面，向股東返還資本後，內涵價值權益達716億美元，每股上升9%；內涵價值營運溢利為100.25億美元，每股上升19%；內涵價值營運回報為14.9%，較2023年的12.9%上升200個基點。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，「友邦保險在2024年締造卓越表現，我們的新業務價值創新高，盈利及產生的自由盈餘增長強勁」，「友邦保險業務的長遠業務前景將繼續大放異彩。我們將繼續鞏固我們雄厚的競爭優勢，以把握眼前機遇，為我們的所有持份者創造可持續的價值」。

友邦曾跌最多4.22%，是2024年10月15日後最大跌幅，當日跌幅為4.54%。低見60.15元，是3月5日59.85元後最低。現報60.7元，跌3.34%。

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