中國飛機租賃（1848）公布，為提升資本利用率及追求長期可持續增長，就出售六架連租約飛機訂立《飛機組合及資產買賣協議》。出售事項預期於2026年10月底前完成。
買方主要提供航空服務，其最終實益擁有人為the Investment Corporation of Dubai。將予出售的資產包括兩架連租約空客A320 NEO及四架連租約空客A321 NEO飛機。
公司未有披露作價。公司指，根據《上市規則》第14章，由於一個或以上適用百分比率超過75%，該交易（根據《上市規則》第14.22條與之前交易合併計算）構成公司的非常重大的出售事項。然而，由於該交易屬於合資格飛機租賃活動，因此公司只須遵守《上市規則》第14.33D條的披露規定。
中國飛機租賃曾升最多4.12%，是3月4日後最大升幅，當日升幅為6.38%。高見3.79元，是2024年3月19日3.9元後最高。現報3.72元，升2.2%。連升6日，累計升0.08元，對上一次連升6日是2024年12月10日。成交金額增27.59%，至111.9萬元，是3月6日後最多，當日達349.8萬元。
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