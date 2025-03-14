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國新辦下周一發布會介紹提振消費情況 內需股上升

國務院新聞辦公室將於下星期一（17日）下午3時舉行新聞發布會，發改委副主任李春臨和財政部、人力資源社會保障部、商務部、人行、市場監管總局有關負責人介紹提振消費有關情况。