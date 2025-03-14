國務院新聞辦公室將於下星期一（17日）下午3時舉行新聞發布會，發改委副主任李春臨和財政部、人力資源社會保障部、商務部、人行、市場監管總局有關負責人介紹提振消費有關情况。
藍籌內需股普遍上升。蒙牛（2319）現報19.56元，升7.71%；海爾智家（6690）現報26.2元，升5.01%；李寧（2331）現報18元，升4.41%；新東方（9901）現報38元，升3.97%；美團（3690）現報170.6元，升3.71%；比亞迪（1211）現報373.8元，升3.6%；海底撈（6862）現報17.46元，升2.95%；周大福（1929）現報9.28元，升3.11%；安踏（2020）現報97.2元，升2.48%；小米（1810）現報54.4元，升2.93%；農夫山泉（9633）現報37.75元，升1.89%；攜程（9961）現報475.4元，升1.8%。
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