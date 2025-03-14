花旗報告指，呼和浩特發布的政策超出預期，預計短期內會有更多地方政府跟進，利好嬰幼兒配方奶粉行業，認為政策不僅涵蓋了首胎補貼，還對二孩、三孩提供長期資助；相比以往一次性、金額較小的生育補貼，本輪政策金額更大，刺激生育意願的作用料更強，認為中國飛鶴等將受益。

中國飛鶴（6186）曾升最多12.98%，是2024年9月30日後最大升幅，當日升幅為13.28%。高見6.7元，是2024年10月8日6.81元後最高。現報6.56元，升10.62%。成交金額增346.82%，至6.51億元，是2021年8月20日後最多，當日達7.58億元。

蒙牛（2319）曾升最多8.7%，是2月19日後最大升幅，當日升幅為11.76%。高見19.74元，是2024年10月8日21.7元後最高。現報19.7元，升8.48%。成交金額減20.78%，至5.17億元，是3月11日後最少，當日達3.92億元。

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