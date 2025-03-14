港元現報7.7729元貶值9點子，曾貶值最多18點子，報7.7738元，是3月7日7.7748元後最弱。亦曾升值最多9點子，報7.7711元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.92點子至2.63833%，是1月17日後最低；1星期HIBOR跌22.27點子至3.13214%，是2024年9月17日後最低；2星期HIBOR跌20.24點子至3.28137%，是2023年9月4日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌5.85點子至3.84381%，是2月14日後最低；6個月期HIBOR跌4.78點子至3.95149%，是2月17日後最低；12個月期HIBOR跌0.07點子至4.05375%，是2月19日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增6.99億元，至總數19723.3億元，是3月11日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增4.8億元，至總數6060.05億元，是3月11日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為447.2億元，與上日相同，總結餘是3月12日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增2.19億元，至總數13083.49億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減1.12億元，至總數12027.08億元，是3月11日後最低。

美匯美息

美元指數現報103.979升值0.151點或0.15%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.3205%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.4826%，終止單日收窄，利差是2025年3月10日後最闊，當日差距為-0.5254%。

對上一次終止單日收窄，是2025年3月05日，當日利差報-0.4588%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor升4點子至1.811%，是3月10日後最高；1星期Shibor跌3.2點子至1.742%，是3月7日後最低；2星期Shibor升0.7點子至1.857%，是3月12日後最高；1個月期Shibor升0.2點子至1.963%，是2024年4月23日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.2點子至1.999%，是3月7日後最低；6個月期Shibor跌0.2點子至1.999%，是3月7日後最低；1年期Shibor跌0.4點子至1.998%，是3月11日後最低。

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