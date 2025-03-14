報道指，Shein考慮在倫敦上市，一些投資者建議該公司將估值下調三分之二以上至約300億美元。Tang拒絕對Shein的估值發表評論。

早前，特朗普政府提議取消對中國小額包裹進口的免稅政策。Tang表示，「我們希望確保無論風暴如何來襲，消費者都不會受到影響」。並補充稱目前尚未看到Shein美國業務放緩的跡象。他說，Shein計劃通過合併包裝更多產品和減少浪費來降低成本。Tang還表示，在美國囤積庫存可能會適得其反，因為這可能導致公司面臨庫存滯銷的問題。

Tang表示，Shein將遵守新的規則，並「找到方法」來保護消費者。他補充道，「我們相信這不會難住我們」。

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