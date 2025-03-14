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美關稅重塑供應鏈 DHL：已準備助企業調整布局

DHL Express 亞太區行政總裁李植興今日出席網上會議時提及，美國針對部分中國商品徵收的關稅正在重塑全球貿易格局，這些措施無疑會影響香港，特別是考慮到香港在促進中美貿易中的關鍵角色。不過，中國與東南亞及南亞地區日益增長的貿易聯繫，也為市場多元化帶來機遇。

他續稱，關稅政策仍在不斷演變，因此無法完全確定未來趨勢，但目前亞太區內部貿易（包括香港與其他亞太市場間的貿易）確實呈現增長。許多企業正在尋找應對關稅影響的新貿易方式，這無疑將改變全球貿易模式。DHL 也積極適應這些變化，業務遍及全球220多個國家和地區，因此無論企業將業務遷移或擴展至何處，DHL 都能提供當地的專業知識和支持，協助企業適應供應鏈變遷。例如，若「低值免稅門檻」（de minimis）政策變動，導致原本享有免稅待遇的貨物需正式清關，DHL 早已建立相應流程應對。

談及越南在區域供應鏈中的潛力，李植興認為，越南憑藉其戰略性地理位置、鄰近中國、具競爭力的勞動成本，以及政府對外國直接投資（FDI）的大力支持，正成為企業轉移出中國或多元化供應鏈布局的重要選擇。他指出，越南有利的貿易協定及國內推動的數位轉型計畫，進一步提升了其吸引外資的競爭力。根據預測，他表示，未來五年越南貿易量有望維持約6.5%的年均增長率，在全球供應鏈中發揮關鍵作用。

為了應對企業將業務從中國遷移或擴展至其他市場的趨勢，李植興表示，DHL 已在這些目標國家配置會講中文的業務開發經理。他們能夠與擴展業務的中國企業以相同語言溝通，從而更好地把握市場機會。這項計畫自2023年底推行，並在過去一年內取得顯著成果。雖然不便透露具體業務數據，但確實成功捕捉大量新商機。