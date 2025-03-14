長和（0001）曾跌最多6.68%，是2022年9月26日後最大跌幅，當日跌幅為7.42%。低見46.1元，是3月5日44.4元後最低。半日收報47.15元，跌4.55%。成交金額增235.11%，至15.47億元，是3月7日後最多，當日達22.71億元。

恒指今早高開190點，高位升633點，低位跌8點，高低波幅641點。上升股份比例為37.6%，下跌為20.21%，無升跌為42.17%。

恒指半日升598點或2.55%，報24060點，大市成交金額1589億元；國指升272點或3.16%，報8913點。恒生科技指數收報5905點，升2.75%。

藍籌股成交金額773.62億元，佔大市成交48.68%；科指成份股成交金額475.01億元，佔大市成交29.89%；國指成份股成交金額673.4億元，佔大市成交42.37%。

24隻雙櫃台股，總成交0.78億元人民幣，相當於約0.84億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少4.22%，至169.66億元，佔大市成交10.67%。牛熊證成交金額89.67億元，增加4.07%；窩輪成交金額79.98億元，減少12.07%。

藍籌71隻升，12隻下跌，0隻無升跌。藥明生物（2269）升14.38%，收報26.65元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌4.55%，收報47.15元，是跌幅最大的藍籌，

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報174.2元，升5.9%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報36.55元，跌6.64%。

恒指曾跌穿10天線(23683.27點)。科指曾跌穿10天線(5828.72點)、20天線(5767.42點)。

北水南下合計淨流入38.57億元，較上日減少29.45%，連續第3日流入，累計流入355.34億元，對上一次連續3日淨流入是3月7日。北水本月累計流入966.73億元，按月減少36.72%，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）741.64億元，較上日減29.15%，佔香港市場成交額由上日的22.38%增至23.32%。

三大指數表現

恒指曾升最多2.7%，是3月6日後最大升幅，當日升幅為3.46%。高見24095.9點，是3月10日24292.8點後最高。

科指曾升最多2.87%，是3月6日後最大升幅，當日升幅為5.77%。高見5912.83點，是3月12日6075.31點後最高。

國指曾升最多3.3%，是3月6日後最大升幅，當日升幅為3.78%。高見8925.88點，是3月10日8934.24點後最高。

個股表現

花旗：呼和浩特育兒補貼政策超預期。中國飛鶴（6186）收報6.8元，升14.67%。

蒙牛乳業（2319）收報19.62元，升8.04%。

小米（1810）擬今年在日本開設5至10家「小米之家」。收報54元，升2.18%。

俄鋁（0486）全年多賺1.8倍 曾升逾5%。收報5.13元，無升跌。

中國飛機租賃（1848）出售6架連租約飛機 曾升逾4%。收報3.77元，升3.57%。

友邦（1299）全年新業務價值增18% 遜預期 跌逾4% 近5個月最大跌幅。收報61.5元，跌2.07%。

長和（0001）售港口，港澳辦轉載質疑文章，據報交易未知會中央，賣港口存暗湧。收報47.15元，跌4.55%。

多間公司最快今日布業績，績前表現如下，理想（2015）收報111.5元，升0.81%。

宏橋（1378）收報14.98元，升1.35%。

中信資源（1205）收報0.355元，升2.9%。

法拉帝（9638）收報22.4元，跌3.03%。

華潤建材科技（1313）收報1.74元，升3.57%。

金利來集團（0533）收報1.45元，跌0.68%。

和記電訊香港（0215）收報0.99元，無升跌。

華大酒店（0201）收報0.075元，跌1.32%。

彩星集團（0635）收報0.52元，無升跌。

中石化煉化工程（2386）收報6.07元，升0.66%。

港華智慧能源（1083）收報3.29元，無升跌。

東方海外（0316）去年多賺近九成達25.77億美元，每股末期息大增8倍至1.32美元。收報113.5元，升0.62%。

九倉（0004）香港碼頭吞吐量跌6%，吳天海：國際船運重組，香港成輸家。九倉吳天海：目前間接投資內地住宅為主，寫字樓供應仍然過剩。收報18.74元，跌3.4%。

微博（9898）去年第四季盈利倒退近九成。收報83.55元，跌0.65%。

太地（1972）：料香港寫字樓市況明後年才改善 ，零售商場市道已回穩。收報17.08元，升4.66%。

世茂（0813）境外債重組計劃獲高院批准。收報1.09元，升6.86%。

傳百威亞太（1876）年裁員數千人，母企百威英博否認。收報8.93元，升3.36%。

周大福（1929）：鄭炳熙4月1日起卸任首席財務官，續任執董。收報9.2元，升2.22%。

Ares據報擬折扣價從銀行收購部分新世界（0017）債務。收報5.37元，升2.48%。

平保增持農行（1288）。創上市新高，見5.05元，收報4.98元，升1.63%。

越秀交通基建（1052）全年少賺14%，派末期息0.13元。收報3.74元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見106.7元，收報106元，升7.61%；眾淼控股（1471）創上市新高，見15元，收報14.1元，升6.33%；津上機床中國（1651）創上市新高，見29.1元，收報28.3元，升20.94%；藥明合聯（2268）創上市新高，見39.3元，收報39.25元，升11.98%；聯邦制藥（3933）創上市新高，見15.98元，收報15.78元，升5.06%；細葉榕科技（8107）創上市新高，見0.83元，收報0.76元，跌1.3%；九方智投控股（9636）創上市新高，見44.75元，收報43.2元，升2.86%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見125元，收報123.3元，升3.7%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見78元，收報78元，升1.1%；德翔海運（2510）創上市新高，見5.72元，收報5.5元，升5.77%；越疆科技（2432）創上市新高，見71.4元，收報58.5元，跌6.02%；腦動極光（6681）創上市新高，見7元，收報6.87元，升6.18%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見14.32元，收報14.08元，升2.62%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2145元，收報2144元，升2%；價值黃金（3081）創上市新高，見70.36元，收報70.28元，升1.83%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見578.5元，收報578.5元，升0.13%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見9.035元，收報9.035元，升1.75%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1090.35元，收報1090.35元，升0.08%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見1996元，收報1996元，升1.97%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見65.52元，收報65.5元，升1.83%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見43.5元，收報43.5元，升2.11%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見14.32元，收報14.31元，升3.92%。

破頂指數成份股包括，農行（1288）創上市新高，見5.05元，收報4.98元，升1.63%；招商銀行（3968）創52周高，見50.7元，收報50.45元，升4.02%；中行（3988）創52周高，見4.62元，收報4.59元，升1.55%；建行（0939）創52周高，見6.89元，收報6.84元，升2.24%；中移動（0941）創52周高，見83.8元，收報83.6元，升1.09%；藥明生物（2269）創52周高，見26.75元，收報26.65元，升14.38%；交行（3328）創52周高，見6.91元，收報6.86元，升1.33%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，德泰新能源集團（0559）低見0.126元，收報0.15元，升2.04%；酷派集團（2369）低見0.028元，收報0.03元，無升跌；高視醫療（2407）低見5.82元，收報5.86元，跌0.51%；希瑪醫療（3309）低見1.63元，收報1.67元，跌0.6%；宇華教育（6169）低見0.35元，收報0.38元，升5.56%；艾美疫苗（6660）低見3.56元，收報3.66元，升0.55%；中食民安（8283）低見0.37元，收報0.42元，跌3.45%；元續科技（8637）低見0.81元，收報0.83元，跌2.35%；華昊中天醫藥（2563）低見11.16元，收報11.16元，跌2.45%；草姬集團（2593）低見1.78元，收報1.79元，跌1.65%。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.62元，無升跌；ASMPT（0522）低見54.85元，收報56.45元，升0.89%；亞倫國際（0684）低見0.58元，收報0.58元，跌1.69%；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.017元，跌10.53%；雅天妮集團（0789）低見0.3元，收報0.315元，無升跌；華富建業金融（0952）低見0.177元，收報0.18元，跌2.7%；亞太衛星（1045）低見1.81元，收報1.88元，跌15.7%；香港科技探索（1137）低見1.18元，收報1.19元，跌1.65%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；新特能源（1799）低見5.74元，收報5.87元，跌1.18%。

異動股

上升異動股，包括，遠見控股（0862）收報0.034元，升41.67%；綠領控股（0061）收報0.087元，升35.94%；專業旅運（1235）創52周高，見0.255元，收報0.182元，升25.52%；亞洲能源物流（0351）收報0.128元，升24.27%；百德國際（2668）收報0.255元，升22.6%；津上機床中國（1651）創上市新高，見29.1元，收報28.3元，升20.94%；微創腦科學（2172）創52周高，見13.78元，收報12.92元，升18.75%；彼岸控股（2885）創52周高，見0.73元，收報0.64元，升18.52%；錦欣生殖（1951）收報2.95元，升17.06%；恒益控股（1894）收報0.037元，升15.63%。

下跌異動股，包括，華晨中國（1114）收報2.88元，跌24.01%；天長集團（2182）收報0.29元，跌22.67%；艾碩控股（8341）收報0.25元，跌18.03%；維亮控股（8612）收報0.233元，跌16.79%；亞太衛星（1045）見52周低1.81元，收報1.88元，跌15.7%；藍河控股（0498）收報0.072元，跌15.29%；十方控股（1831）收報0.112元，跌13.85%；華控康泰（1312）收報0.025元，跌13.79%；聯洋智能控股（1561）收報0.094元，跌13.76%；INTL GENIUS（0033）收報3.15元，跌13.7%。

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