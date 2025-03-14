特朗普激進的關稅議程和疲弱的通脹報告，加劇了市場對美國經濟增長前景的擔憂，促使投資者買入更安全的資產。金價曾升最多0.13%，高見2992.92美元，創新高。現報2991.56美元，升0.08%。連續升4日，累計升102.85美元，對上一次連續升4日是2月4日。