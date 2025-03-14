中國金融監督管理總局有關司局負責人今日表示，鼓勵銀行業金融機構在風險可控前提下，加大個人消費貸款投放力度，合理設置消費貸款額度、期限、利率，優化資源配置。完善個人消費貸款盡職免責要求。在有效核實身份、風險可控前提下，探索開展線上開立和激活信用卡業務。