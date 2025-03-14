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中國金監總局鼓勵內銀風險可控前提下 加大個人消費貸款投放力度

中國金融監督管理總局有關司局負責人今日表示，鼓勵銀行業金融機構在風險可控前提下，加大個人消費貸款投放力度，合理設置消費貸款額度、期限、利率，優化資源配置。完善個人消費貸款盡職免責要求。在有效核實身份、風險可控前提下，探索開展線上開立和激活信用卡業務。

金融監管總局印發通知，要求金融機構發展消費金融，提振消費。

負責人就相關通知今日回答記者提問，其中提到增加消費金融供給。金融機構要圍繞擴大商品消費、發展服務消費和培育新型消費，豐富完善金融產品和服務。針對數字、綠色、智能等新型消費場景，量身定製金融產品，更好滿足個性化、多樣化金融需求，不斷強化數字賦能，增強消費金融服務的適配性和便利度。加大對批發零售、住宿餐飲、文化旅遊、教育培訓、健康養老等消費服務行業的信貸投放，支持消費供給主體健康發展。

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