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特斯拉據報將於上海推廉價版Model Y救銷量

路透引述3名消息人士報道，特斯拉（美：TSLA）將在上海推出其暢銷車型Model Y的低成本版本，車型將會比去年底推出的更新版Model Y 更小，而生產成本將至少比目前的車型低20%，將於2026年量產。

報道指，特斯拉正在以項目代號「E41」下開發這款車型。報道又援引其中一名消息人稱，上海生產的車型將主要在中國銷售以捍衛市場份額。該車型還將在歐洲和北美生產，但未有具體時間表。

Model Y是一款中型SUV跨界車型，售價為26.35萬元人民幣。

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