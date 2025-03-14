她在直播中批評某企業卷低價。她表示，「有些企業，偷技術，挖人，打扮自己一下變成一個好像科技領導者一樣的，然後外面都漂亮，就説迎合年輕人口味，其實我們要儘量抵制像這樣的（行為）。我講得可能嚴重一點，我認為他就是流氓行為。因為你並不是對你的消費者負責，你對你同行也是不負責。依靠價格最低成為領導者，但是消費者是最大的受害者。」此番言論被外界普遍解讀為是在暗指雷軍和小米。

小米公關部總經理王化在微博上發文指：「當時代拋棄你的時候，連一聲再見都不會説！」配圖則是一張小米SU7 Ultra的海報，海報上寫上「過去的已經過去，一個全新的時代已經開」。有網民猜測或許是對格力電器董事長董明珠近期言論的回應。

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