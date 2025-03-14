鍾家富又指，該行有大量業務增長的機遇，會繼續盡量投資新業務帶來增長。集團首席執行官兼總裁李源祥補充，過去回購已減少發行在外的股份數目11.7%。該行資本運用首要穩保資產負債表穩定，然後投資業務帶動增長，及後漸進穩定的派息，最後是對外收購業務。

友邦去年新業務價值按年增長18%，李源祥指2023年強勁增長下，去年仍有18%增長，該行有多元化的增長市場，有充足的增長空間，對壽險和健康險公司而言是最佳的市場，而過去紀錄顯示友邦有執行能力應對不同經濟環境，對未來增長前景正面。

友邦香港去年新業務價值按年增長23%，區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，去年本地客戶和內地訪客分別有24%和22%增長。2023年開關以來，內地訪客業務新業務價值每季皆按季上升，去年第四季已超越2018年創歷來高位，除了去年底深圳開放一簽多行，去年該行新增內地訪客有65%來自大灣區以外，反映整體內地居民皆有來港資產多元化的需求，對內地業務持續增長樂觀。

本地業務方面，陳榮聲指去年有逾10萬個內地移民通過高才通等移入，他們與其家庭成員帶來本地業務增長，去年高資產新移民佔該行新本地客戶約25%，比例並持續增長，預期今年業務會持續強勁。保監局昨日公布指數型萬用壽險監管框架，陳榮聲表示希望在今年推出產品。內地業務方面，陳榮聲表示去年內地批准4個省份設立分公司，本季已獲批准營運，預期未來每年續會獲批在一至兩個省份擴展。

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