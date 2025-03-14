集團聯席主席兼行政總裁劉錦耀表示，集團2024年新增AI工作室，成功提高設計團隊的效率、顯著縮短提案周期並提供多樣化創意方案以滿足各類客戶需求。目前已成功在多個客戶方案中使用AI解決方案，節省約40%時間，亦有效提升客戶滿意度。劉錦耀續指，集團九成業務在內地發展的同時，另有一成業務在海外發展。集團正加強東南亞布局，於2024年設立新加坡辦公室，以自建團隊把握新興市場機遇。目前新加坡辦公室已與潛在客戶洽談項目，預計今年會有相應項目落地。此外，他透露集團2025年將會同更多大衆化運動品牌合作。

集團首席財務官伍寶星表示，相信今年下半年隨著內地經濟刺激措施陸續出台，下半年內地奢侈品市場將改善，市場將會以溫和方式復蘇。今年集團會積極考慮回購股份。

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