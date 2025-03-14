滬深三大指數午後向上，終止過去兩日跌勢，兩市合共成交額17918億元人民幣（下同）。
滬指以近半日高位收市，收復3400點，高位見3421點，收報3419點，升60點或1.81%，成交額7500億元。
深證成指午後持續走高，高位見10985點，收報10978點，升242點或2.26%，成交額10418億元。
創板指收報2226點，升60點或2.8%。
過去一周，滬指累升逾1.39%；深證成指累升逾1.24%；創板指累升0.97%。
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