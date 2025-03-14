碧桂園（2007）旗下碧桂園地產集團作為債券發行人於上海證券 交易所公布，因擬於近期與投資者協商新的償付方案， 為穩妥推進相關工作，為保證公平信息披露， 保護廣大投資者的利益，根據《上海證券交易所公司債券上市規則》 《深圳證券交易所公司債券上市規則》相關規定，申請， H19碧地3、H20碧地3、H20碧地4、H1碧地01、 H1碧地02、H1碧地03、H1碧地04將自下周一開市起停牌 ，復牌時間另行確定。