moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

碧桂園協商新償付方案 內地債券下周一停牌

碧桂園（2007）旗下碧桂園地產集團作為債券發行人於上海證券交易所公布，因擬於近期與投資者協商新的償付方案，為穩妥推進相關工作，為保證公平信息披露，保護廣大投資者的利益，根據《上海證券交易所公司債券上市規則》《深圳證券交易所公司債券上市規則》相關規定，申請，H19碧地3、H20碧地3、H20碧地4、H1碧地01、H1碧地02、H1碧地03、H1碧地04將自下周一開市起停牌，復牌時間另行確定。