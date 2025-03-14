文章日期：2025年3月14日 16:04
碧桂園（2007）旗下碧桂園地產集團作為債券發行人於上海證券交易所公布，因擬於近期與投資者協商新的償付方案，為穩妥推進相關工作，為保證公平信息披露，保護廣大投資者的利益，根據《上海證券交易所公司債券上市規則》《深圳證券交易所公司債券上市規則》相關規定，申請，H19碧地3、H20碧地3、H20碧地4、H1碧地01、H1碧地02、H1碧地03、H1碧地04將自下周一開市起停牌，復牌時間另行確定。
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