獅子銀行規模大，這毋庸置疑，結構亦是港銀之中最完善。由零售銀行、工商業銀行、投資銀行，由基金、保險、強積金、資產管理，甚至是託管服務，幾乎說得出的金融服務，獅子銀行也有提供，滿足各類型客戶的要求。有點股齡的股民，或許對08年的次按危機仍有印象。獅子銀行是當時全球第一間提出次按危機嚴重性的銀行，同時亦隨即作出大額撥備，以及破天荒發出盈警。雖然獅子銀行最終未能獨善其身，需要以世紀供股籌集資金，但能夠在危機出現時作出具前瞻性的決定，再一步步解決難題，這就是獅子銀行作為本港銀行龍頭的風範。

世紀供股後，獅子銀行換過掌舵人，要說到過去十多年引起的最大爭議，自然是幾年前除息後收回派息的決定。獅子銀行股份一向以高息及穩定派息作賣點，不少學校或慈善基金的最主要投資，就是獅子銀行股票。當然如果說派少一兩次息，就會影響到這些機構的運作，這些機構的現金流也實在令人憂慮；但始終該次是說好派息、連息也除了，最後卻突然「縮沙」不派，觀感上難免較負面。然而歸根究底，那次彈出彈入不派息，下決定的是英國監管機構，獅子銀行管理層「預咗要派」，只是最終被要求不准派。雖然是出爾反爾，但理智上依然是值得原諒的。

然而從營運上來看，獅子銀行面臨的挑戰更大。獅子銀行用戶多，這是優勢，但用戶體驗從來不太好。零售銀行從來難做，師奶客老人家客資產有限，帶來的新生意或利潤空間亦有限，但偏偏要求多多，這些都是不少任職零售銀行朋友茶餘飯後的抱怨，也不單獨存在於獅子銀行。從客戶的角度看，分行是提供服務的地方，櫃台數目應該多多益善；但從銀行的角度看，分行是傾生意的地方，向客戶提供服務後，最好由RM拉到九宮格內慢慢銷售理財及保險產品。事實上很多服務現時已可網上辦理，只有知識水平較低的客戶，才有較大需要到櫃台處理帳戶事宜，因此客戶在櫃台前的輪候時間，壓根兒不在管理層的思慮上。

高端客戶也不易處理，晉身私人銀行的門檻，行內公認是大約1球美金，當然這只是最低端的入場要求，一個只放1球美金開戶的PB戶口，在PB RM眼中不值一哂，自然也沒有提供服務的動力。獅子銀行在零售銀行及私人銀行之間，開多了一層高端零售銀行，門檻大約是1球至3球美金，其後也有更多銀行跟風。好處自然是增加做到生意的機會，既然PB不想做1球美金客的生意，但1球美金對於零售銀行卻不是一個小數目，就讓饑餓的Retail RM去處理吧！然而久而久之，卻導致連手持3、4球美金的客戶，如果不是特別有虛榮心，也想停留在最高端的零售銀行裡。「上咗PB，佢當我雜草，倒不如留喺零售銀行，人哋當我係皇帝。」這真實對話來自一個獅子銀行客戶的「廠佬」朋友，這就是服務預期的落差。

至於其他基金、強積金、保險、甚至是投行業務，就更令人唏噓。作為一間規劃如此大、在港人心中如此有份量的銀行，交出的產品及服務，往往卻只是中規中矩。基金平台的收費，幾乎亳無競爭性；強積金，聽說是過去十多年最多資產流出的服務商；保險雖然高踞本港保費收入第一位，但只要比較過條款，也知道獅子產品比頭幾大保號的產品，從來都沒有競爭優勢，贏只贏在零售客戶多，而且會自己送上門。至於投行業務也一樣，產品Quote價從來不會是最平，服務質素肯定不是最好，幫襯純粹只是情意結，或者是怕麻煩，所以也沒有任何一類業務或產品，在行內做得特別出色。簡單來說，就是所有東西都中規中矩，不差，但肯定不夠好，有點辜負港銀龍頭的地位。

獅子銀行為甚麼會這樣？三個字就可以總結：食老本。獅子銀行的優勢就是客多底厚，基本上只要打開門，客戶就自動衝入來幫襯，工商客又好，投資客又好，一個接一個轉介個案，自然「唔憂做」。既然名聲夠響，就會產生隋性，凶猛的獅子變成了故步自封的獅子，自然也不會提供最好的服務或產品，反正「剩係拎住個名」，已經會有客戶「幫襯」，當然是利用自己的品牌優勢，以拓大利潤空間。這就像是一隻本來在野外求生的獅子，逐步變成被圈養的獅子似的。這思維特別在銀行服務收費、定存息率、強積金表現、保險產品條款等，明顯地體現出來。

然而歷史告訴我們，老本總有食完的一天，而且現在面對的不單是銀行與銀行之間的競爭，還有大量網上券商及平台，別說產品表現，單單是服務收費，獅子銀行就算半價也「冇得打」。當然，「銀行穩陣啲嘛」，是造就獅子銀行至今仍然有大量生意，仍然可以食老本的底氣，但新一代對網上券商、網上理財平台的接受程度，遠比想像中高，而且這些機構也不是零監管。如果不調整服務質素、收費及產品條款等，單靠獅子銀行的牌頭做生意，與仍然支持獅子銀行的老人家客戶共同老去、逝去，是遲早的事。

說到食老本，咦，獅子銀行的處境，怎麼與香港這樣相似？

羅仕揚