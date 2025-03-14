大市成交增24%，升至2906億元，北水交易成交額（包括買入及賣出交易）亦較上日增29.07%，創近一周高，不過淨流入金額則減少20%。北水交易成交額佔香港市場成交額比率增至23.24%，創2月27日後高。

港股創一周最大升幅，國指創一周高，指曾升穿24000點。全周計，三大指數均下跌。

長和（0001）曾跌最多6.78%，是2022年9月26日後最大跌幅，當日跌幅為7.42%。低見46.05元，是3月5日44.4元後最低。收市跌6.3%，報46.25元，是3月4日後收市新低，當日報38.65元。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月6日。成交金額增513.45%，至28.32億元，是3月6日後最多，當日達45.23億元。

恒指今早高開190點，高位升650點，低位跌8點，高低波幅659點。上升股份比例為45.79%，下跌為24.25%，無升跌為29.95%。

恒指收市升497點或2.12%，報23959點，大市成交金額2906億元，較上日增加24.28%，是3月11日3070.34億元成交後最多；國指升237點或2.75%，報8877點。恒生科技指數收報5880點，升2.31%。

藍籌股成交金額1456.89億元，佔大市成交50.13%；科指成份股成交金額855.07億元，佔大市成交29.42%；國指成份股成交金額1264.52億元，佔大市成交43.51%。

24隻雙櫃台股，總成交1.24億元人民幣，相當於約1.33億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加15.52%，至204.64億元，佔大市成交7.04%。牛熊證成交金額108.12億元，增加25.49%；窩輪成交金額96.51億元，增加6.08%。

藍籌65隻升，18隻下跌，0隻無升跌。藥明生物（2269）升14.38%，收報26.65元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌6.38%，收報46.25元，是跌幅最大的藍籌，

恒生科技指數成份股26隻升，3隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報26.45元，升6.01%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報36.75元，跌6.13%。

恒指曾跌穿10天線(23673.18點)，下試20天線(23407.36點)。科指曾跌穿10天線(5826.23點)、20天線(5766.17點)。

北水南下合計淨流入43.46億元，較上日減少20.48%，連續第3日流入，累計流入360.24億元，對上一次連續3日淨流入是3月7日。北水本月累計流入971.63億元，按月減少36.4%，金額是2024年12月後新低，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1351.13億元，較上日增29.07%，佔香港市場成交額由上日的22.38%增至23.24%。

三大指數表現

恒指曾升最多2.77%，是3月6日後最大升幅，當日升幅為3.46%。高見24113.53點，是3月10日24292.8點後最高。收市報23959.98點，是3月7日後收市新高，當日報24231.3點。

科指曾升最多3%，是3月6日後最大升幅，當日升幅為5.77%。高見5920.03點，是3月12日6075.31點後最高。今日收市報5880.78點，是3月11日後收市新高，當日報5967.23點。

國指曾升最多3.43%，是3月6日後最大升幅，當日升幅為3.78%。高見8937.06點，是3月7日9083.51點後最高。今日收市報8877.99點，是3月7日後收市新高，當日報8914.03點。

一周表現

恒指本周累跌1.12%或271點，跌幅是2月28日後最大，當時收市跌幅為2.29%；本周表現最佳的是藥明生物（2269），累升12.21%，其次為比亞迪（1211）及紫金礦業（2899），分別升8.61%及6.88%。而表現最差的是聯想（0992），累跌8.08%，其次為九龍倉置業（1997）及中芯國際（0981），分別跌7.67%及7.51%。

國指本周累跌0.4%或36點，跌幅是2月28日後最大，當時收市跌幅為2.88%；本周表現最佳的是比亞迪（1211），累升8.61%，其次為紫金（2899）及農行（1288），分別升6.88%及4.86%。而表現最差的是聯想（0992），累跌8.08%，其次為中芯國際（0981）及申洲國際（2313），分別跌7.51%及7.46%。

科指本周累跌2.59%或156點，跌幅是2月28日後最大，當時收市跌幅為4.97%；本周表現最佳的是蔚來（9866），累升9.21%，其次為海爾智家（6690）及小鵬（9868），分別升2.92%及2.33%。而表現最差的是地平線機器人－Ｗ（9660），累跌16.7%，其次為金山軟件（3888）及金蝶（0268），分別跌9.56%及8.68%。

午後消息股表現

艾德韋宣（9919）：AI設計團隊有效縮短提案周期40%。收報0.91元，升1.11%。

今早及隔晚消息股表現

花旗：呼和浩特育兒補貼政策超預期。中國飛鶴（6186）創52周高，見6.99元，收報6.86元，升15.68%。

蒙牛乳業（2319）收報19.8元，升9.03%。

其他

錦欣生殖（1951）收報3.57元，升41.67%。

好孩子國際（1086）創52周高，見1.38元，收報1.33元，升25.47%。

澳優（1717）收報2.44元，升12.96%。

小米（1810）擬今年在日本開設5至10家「小米之家」。收報53.85元，升1.89%。

俄鋁（0486）全年多賺1.8倍 曾升逾5%。收報5.11元，跌0.39%。

中國飛機租賃（1848）出售6架連租約飛機 曾升逾4%。收報3.73元，升2.47%。

友邦（1299）全年新業務價值增18% 遜預期 跌逾4% 近5個月最大跌幅。收報61.25元，跌2.47%。

長和（0001）售港口，港澳辦轉載質疑文章，據報交易未知會中央，賣港口存暗湧。收報46.25元，跌6.38%。

多間公司最快今日布業績，績前表現如下，理想（2015）收報113.2元，升2.35%。

宏橋（1378）收報15.06元，升1.89%。

中信資源（1205）收報0.35元，升1.45%。

法拉帝（9638）收報22.45元，跌2.81%。

華潤建材科技（1313）收報1.74元，升3.57%。

金利來集團（0533）收報1.46元，無升跌。

和記電訊香港（0215）收報0.98元，跌1.01%。

華大酒店（0201）收報0.075元，跌1.32%。

彩星集團（0635）收報0.52元，無升跌。

中石化煉化工程（2386）收報6.05元，升0.33%。

港華智慧能源（1083）收報3.28元，跌0.3%。

東方海外（0316）去年多賺近九成達25.77億美元，每股末期息大增8倍至1.32美元。收報112.4元，跌0.35%。

九倉（0004）香港碼頭吞吐量跌6%，吳天海：國際船運重組，香港成輸家。九倉吳天海：目前間接投資內地住宅為主，寫字樓供應仍然過剩。收報18.74元，跌3.4%。

微博（9898）去年第四季盈利倒退近九成。收報83.55元，跌0.65%。

太地（1972）：料香港寫字樓市況明後年才改善 ，零售商場市道已回穩。收報17.14元，升5.02%。

世茂（0813）境外債重組計劃獲高院批准。收報1.06元，升3.92%。

傳百威亞太（1876）年裁員數千人，母企百威英博否認。收報9.07元，升4.98%。

周大福（1929）：鄭炳熙4月1日起卸任首席財務官，續任執董。收報9.31元，升3.44%。

Ares據報擬折扣價從銀行收購部分新世界（0017）債務。收報5.32元，升1.53%。

平保增持農行（1288）。創上市新高，見5.05元，收報4.96元，升1.22%。

越秀交通基建（1052）全年少賺14%，派末期息0.13元。收報3.69元，跌1.34%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見107.6元，收報105.8元，升7.41%；眾淼控股（1471）創上市新高，見16.32元，收報16元，升20.66%；津上機床中國（1651）創上市新高，見29.7元，收報28.65元，升22.44%；藥明合聯（2268）創上市新高，見39.7元，收報38.85元，升10.84%；聯邦制藥（3933）創上市新高，見15.98元，收報15.88元，升5.73%；細葉榕科技（8107）創上市新高，見0.83元，收報0.74元，跌3.9%；九方智投控股（9636）創上市新高，見44.75元，收報44.5元，升5.95%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見125元，收報123.1元，升3.53%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見78.15元，收報77.9元，升0.97%；德翔海運（2510）創上市新高，見5.77元，收報5.55元，升6.73%；越疆科技（2432）創上市新高，見71.4元，收報58.3元，跌6.35%；腦動極光（6681）創上市新高，見7元，收報6.88元，升6.34%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見14.32元，收報14元，升2.04%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2145元，收報2139元，升1.76%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9130.85元，收報9130.55元，升0.09%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1113.9元，收報1112.8元，跌0.06%；價值黃金（3081）創上市新高，見70.36元，收報70.1元，升1.56%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1174.35元，收報1174.35元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見578.5元，收報578.5元，升0.13%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見9.035元，收報9.025元，升1.63%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1090.35元，收報1090.35元，升0.08%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見275.5元，收報275.5元，升1.92%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見1996元，收報1995元，升1.92%。

破頂指數成份股包括，農行（1288）創上市新高，見5.05元，收報4.96元，升1.22%；招商銀行（3968）創52周高，見50.7元，收報49.7元，升2.47%；中行（3988）創52周高，見4.62元，收報4.59元，升1.55%；建行（0939）創52周高，見6.89元，收報6.83元，升2.09%；中移動（0941）創52周高，見83.95元，收報83.5元，升0.97%；藥明生物（2269）創52周高，見26.8元，收報26.65元，升14.38%；交行（3328）創52周高，見6.91元，收報6.89元，升1.77%；。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，中手游（0302）低見0.52元，收報0.52元，跌3.7%；德泰新能源集團（0559）低見0.126元，收報0.14元，跌4.76%；大明國際（1090）低見0.59元，收報0.63元，跌1.56%；恒鼎實業（1393）低見0.044元，收報0.054元，跌8.47%；廣聯工程控股（1413）低見0.059元，收報0.062元，跌20.51%；帝王實業控股（1950）低見0.084元，收報0.09元，無升跌；酷派集團（2369）低見0.028元，收報0.03元，無升跌；高視醫療（2407）低見5.75元，收報5.75元，跌2.38%；中天湖南集團（2433）低見0.097元，收報0.104元，跌1.89%；希瑪醫療（3309）低見1.63元，收報1.68元，無升跌。

31隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.202元，收報0.203元，跌7.73%；莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.69元，升11.29%；經濟日報集團（0423）低見0.72元，收報0.72元，跌1.37%；ASMPT（0522）低見54.85元，收報57.15元，升2.14%；亞倫國際（0684）低見0.58元，收報0.59元，無升跌；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.019元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.175元，收報0.18元，無升跌；雅天妮集團（0789）低見0.3元，收報0.325元，升3.17%；中國建築興業（0830）低見1.6元，收報1.63元，跌9.94%；華富建業金融（0952）低見0.177元，收報0.18元，跌2.7%。

異動股

上升異動股，包括，進業控股（8356）收報0.85元，升49.12%；百德國際（2668）收報0.3元，升44.23%；綠領控股（0061）收報0.091元，升42.19%；興業控股（0132）收報0.34元，升41.67%；天業節水（0840）收報0.215元，升29.52%；中華燃氣（8246）收報0.093元，升29.17%；中國高精密（0591）創52周高，見0.248元，收報0.241元，升28.19%；好孩子國際（1086）創52周高，見1.38元，收報1.33元，升25.47%；津上機床中國（1651）創上市新高，見29.7元，收報28.65元，升22.44%。

下跌異動股，包括，華晨中國（1114）收報2.67元，跌29.55%；INTL GENIUS（0033）收報2.67元，跌26.85%；維亮控股（8612）收報0.217元，跌22.5%；中國上城（2330）收報0.12元，跌22.08%；龍皇集團（8493）收報0.078元，跌21.21%；中國生態旅遊（1371）收報0.27元，跌20.59%；廣聯工程控股（1413）創上市新低，見0.059元，收報0.062元，跌20.51%；艾碩控股（8341）收報0.255元，跌16.39%；訊智海（8051）收報2.73元，跌14.69%；潼關黃金（0340）創52周高，見0.93元，收報0.76元，跌14.61%。

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