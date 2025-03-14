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證監會尋求對金至尊集團全體前董事作出取消資格令及賠償令

證監會在原訟法庭展開法律程序，尋求法庭對金至尊集團（國際）（前稱香港資源控股）八名前董事作出取消資格令及賠償令，原因是他們涉嫌沒有阻止為數7,440萬元的公司資金被挪用。

該八名董事在關鍵時間全部均是香港資源董事會成員。他們是執行董事兼行政總裁徐志剛；執行董事吳曉林、林國興、趙建國、戴薇；獨立非執行董事陸海林、范仁達及徐小平。

證監會的調查發現，香港資源在2017年6月8日收購了一家持有放債人牌照公司的全部股權。在2018年6月至2019年3月期間，香港資源透過其新的放債業務，授出12筆合共7,440萬元的貸款，但全部貸款在到期時均出現違約。

證監會在是次法律行動中，尋求法庭對該八名董事作出賠償令，不論是單獨或共同或各別地向香港資源支付7,440萬元，即就該12筆貸款所撥付的現金。具體而言，證監會指稱，該收購事項及該等貸款為挪用香港資源現金的計劃一部分。

在尋求作出取消資格令時，證監會指稱有關董事全部均違反了他們對香港資源負有的責任，以及在行使其權力和履行其職能時，沒有以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度行事。

 

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