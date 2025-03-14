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港華去年核心利潤增35%至16億元  派中期連首派特別息共達19仙

港華智慧能源（1083）公布截至去年底止全年度業績，年內受惠於可再生能源業務表現強勁，和燃氣業務利潤維持穏健，及順價調整收費下，業務核心利潤按年大增35%至16.01億元；股東應佔利潤按年增長近2%至16.05億元；每股派末期息0.16元，特別息0.03元，共達0.19元，這為該集團由其母公司煤氣（0003）於2007年接手以來，首次派特別息。

該集團指，可再生能源業務累計光伏併網2.3吉瓦，年發電量同比翻倍至18.3億度，淨利潤按年大幅躍升五倍至4.79億元。城市燃氣業務整體售氣量年內上升5%至172.01億立方米。通過順價工作及精細化管理，城市燃氣綜合價差提升到每立方米0.56元人民幣，按年增加0.02元人民幣。於內地市場發行首宗工商業分布式光伏及儲能「資產支持專項計劃」（「類REITs」），規模為5.15億元人民幣，成功降低融資成本。

其展望今年大力推進「燃氣+」業務，聚焦公共機構、工業和建築領域，為客戶提供優質的綜合能源服務。其下一步將構建多元化資源池，進一步加強獲取優質資源的能力。江蘇省常州市金壇區的儲氣庫二期工程兩口新氣井，預計於2025年內啟用，並加強與港華的協同效應。

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