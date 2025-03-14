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憂制裁風險 中國國有油企減少或停止購買俄油

《路透社》引述消息報道，中國國有石油公司本月避開俄羅斯石油，有兩家進口商停止購買俄油，另有兩家進口商則減少採購量，因為要評估美國最近對俄羅斯實施制裁後的合規情況。

知情人士稱，在更多未受制裁的油輪加入貿易後，俄羅斯銷往印度和中國的石油數量反彈，但中國石化（0386）和振華石油停止購買3月裝船的俄油，原因是擔心與受制裁的公司打交道。另有交易商指，中國海洋石油（0883）也減少了3月的俄油裝船量。

報道引述北京一家國有石油公司的消息人士稱，該公司停止與俄羅斯的石油交易，因為要進行更多的合規檢查，並等待俄美可能達成結束烏克蘭戰爭的協議的明確結果。如果談判導致美國放寬或解除對俄油的制裁，該公司將恢復採購。

 

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