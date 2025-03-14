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代言人魔咒？︱Prada宣布終止與金秀賢合作 歷年代言人接連爆醜聞

韓國金秀賢被爆跟已故女藝人金賽綸交往6年，事件持續發酵，不少與金秀賢合作的品牌亦先後割席，當中包括意大利時尚名牌公司普拉達（Prada）（1913）。去年12月，Prada宣布金秀賢成為其全球品牌大使，惟事隔不足4個月，金秀賢即背負醜聞。Prada官方亦於今日（14日）證實，終止與金秀賢的合作關係。

事實上，近年Prada仿佛身陷「代言人魔咒」，亞太地區多位代言人接連爆發醜聞，包括柯震東、李易峰、鄭爽、蔡徐坤、EXO燦烈、Red Velvet隊長Irene等，涉及事件包括吸毒、嫖妓、性侵等等。

Prada部分代言人醜聞事件簿

柯震東（2014）

2014年因與房祖名（成龍的兒子）在北京涉嫌吸食大麻而被北京警方拘留。

PG One（2017）

內地說唱歌手PG One被爆與「嫂子」已婚女星李小璐不倫的醜聞，又被翻出早年歌曲涉嫌教唆吸毒和侮辱女性。

韓國女團Red Velvet隊長的Irene、EXO成員朴燦烈（2020）

兩人共同擔任品牌大使，惟兩人亦先後爆出醜聞。Irene被指職場霸凌化妝師；朴燦烈遭前女友爆料指「交往3年出軌10次以上」。

鄭爽（2021）

鄭爽因逃稅和代孕棄養事件而被內地列為劣跡藝人。鄭爽代言Prada僅8天，Prada便宣布與其終止合作，創下品牌史上「最短命代言人」紀錄。

春夏（2022）

內地女演員春夏疑似因為支持敏感政治事件而被封殺。

 

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