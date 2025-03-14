陳志華指出，證監會於2023年11月已公開其充裕的財政狀况，包括自行購置物業及近期曾表示調升員工薪酬。若監管機構自身財務穩健，卻在業界艱難時期堅持恢復收費，此舉不僅缺乏同理心，亦與「與業界共渡時艱」的公共責任背道而馳。

陳志華續指，證監會雖援引《證券及期貨條例》第138條作為法理依據，但他強調條例的執行應兼顧行業實際環境，現時金融機構面臨盈利萎縮、成本高企及人才流失等壓力，額外徵收年費，將直接加重中小型中介人及持牌人士的負擔，甚至可能迫使部分企業縮減業務或退出市場，進一步削弱行業活力。

陳志華稱，促請證監會重新審視此政策，提出暫緩實施，並於經濟未見明顯復蘇前，應暫停恢復年費徵收，或至少為中小型機構提供過渡期寬免；透明化財政運用，公開說明牌照年費的具體用途，確保資金真正用於提升監管效能及支持行業發展，而非填補非必要開支。

陳志華認為，監管機構應以扶持行業，維護市場信心為優先。他表示，若證監會堅持推行此安排，恐將引發業界反彈，不利香港國際金融中心的長遠競爭力，總會呼籲當局聆聽業界聲音，展現靈活與擔當，共同為市場復蘇創造條件。

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