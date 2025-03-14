他又指，今年集團在可再生能源新增光伏累計併網由上年度的2.3吉瓦，再增加0.6吉瓦，若全數由集團出資，涉及投資料達20億元。但是他們會透過發行類REITs、資產管理方式去打開融資渠道。在去年度集團完成推進5億元人民幣類REITs因應光伏儲能項目再融資後，他說，新一年度擬再增加5億元人民幣類REITS融資。至於具體撥入類REITs新增融資是甚麼項目，他並未作具體透露，則按需要而作安排。

至於原有城市燃氣業務方面，集團營運總裁－燃氣業務紀偉毅稱，今年料售氣量目標可達180億立方米，按年增加5%。至於氣源價格方面，他料可望保持平穩，隨著旗下項目陸續順價調整收費，他預計毛利率或毛差會上升。儘管內地新興產業面對美國制裁，但是他所見，包括電動車、鋰離子及太陽能儲電池為首的「新三件」行業用電，在去年下半年與上半年差不多，料影響不大。

隨著內地最近推動上網電價市場改革通知，營運總裁－再生能源業務邱建杭認為，由於集團的項目自發、自用比例高達85%至90%，餘下上網到市場波動大的上網比例不大。隨著政府推動市場化，加上已有的儲能及數字化人工智能應用，料在5月後落實有關通知，會有部份業界被淘汰，對集團既影響不大，亦帶來正面影響。黃維義補充，集團的可再生能源業務利潤去年有5倍增長後，料今年會有逾10%或雙位數增長。

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