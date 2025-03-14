該平台為總商會與香港理工大學合作開發，由數據驅動並應用先進人工智能科技。總商會主席陳瑞娟表示，該平台提供的數據有助大型企業和中小企深入了解公司的ESG表現，以便識別有待改進的範疇，從而達成可持續發展目標，而無需投入大量成本。

總商會介紹，平台註冊費用相宜，機構只要付出較低廉年費，便可獲取實用的ESG專業資訊和認證，亦提供網上課程，協助公司員工掌握ESG知識。此外，平台設有公平的評分系統，就不同行業之間的差異進行規範，讓企業能透過 Green360 指數評估其 ESG 表現。

總商會續指，Green360亦設有FastGreen功能，企業可進行自我評估，確保遵守港交所的ESG報告要求。該平台的GreenMasters功能提供有關可持續發展和ESG應用的網上教學和自動分析工具，讓用戶深入了解其公司的ESG狀況，並尋找符合其ESG要求的產品和服務供應商。

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