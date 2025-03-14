期內收入按年增加約16.9%，至1562億元，主要是由於集團鋁合金產品和氧化鋁產品銷售價格較去年同期均上漲，同時銷售數量亦有所增加所致。

年內集團鋁合金產品銷量達到約583.7萬噸，按年增加約1.5%，鋁合金產品平均銷售價格按年上升約6.6%至約每噸17,550元；氧化鋁產品銷量約1,092.1萬噸，增加約5.3%，氧化鋁產品平均銷售價格較去年同期上升約33.6%至每約幣3,420元。

集團鋁合金加工產品銷量約76.6萬噸，較去年同期增加約32.1%，鋁合金加工產品平均銷售價格較去年同期上升約2.5%至每噸約20,324元。

其他報道

總商會推AI驅動平台助企業ESG審核及報告

金價首破3000美元高 今年累升超過14%

港華：派息比率達四成 料年內增發5億人幣類REITs

內地2月新增人民幣貸款1.01萬億元遜預期

【羅仕揚專欄】習慣被圈養的獅子？

證券及期貨專業總會：盼證監會暫緩復收牌照年費

代言人魔咒？︱Prada宣布終止與金秀賢合作 歷年代言人接連爆醜聞

和記電訊香港去年虧轉賺600萬元 客戶數目升17%

Cisco減持瑞斯康集團至5%以下

憂制裁風險 中國國有油企減少或停止購買俄油

BlackRock減持快手至5%以下

理想汽車上季盈利跌38% 預計首季收入跌最多8.7%

港華去年核心利潤增35%至16億元 派中期連首派特別息共達19仙

全日沽空金額增0.61% 比亞迪沽空增2.5倍 ＧＸ中國電車增304倍

香港寬頻：Twin Holding轉換所持9億票據 持股佔16.3%

恒指收市升497點 科指升2.3% 成交增 北水流入減 長和跌6.3%

證監會尋求對金至尊集團全體前董事作出取消資格令及賠償令

碧桂園協商新償付方案 內地債券下周一停牌

鴻海去年純利1527億元新台幣創新高 AI伺服器出貨量逐季上升

陽明大兩房連車位月租4.5萬 04年貨租金回報近6厘

內地據報改革公募基金激勵機制 收益欠佳基金經理要減人工

艾德韋宣：AI設計團隊有效縮短提案周期40%

友邦：回購作為派息的補充 盡量投資業務推動增長

暗指雷軍？ 格力董明珠稱「炒高股價成首富」