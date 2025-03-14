中國宏橋（1378）公布，截至去年底止全年股東應佔淨利潤較2023年增加約95.2%，至223.72億元（人民幣，下同），每股盈利2.3611元，建議派發末期股息每股1.02港元，按年多2.5倍。
期內收入按年增加約16.9%，至1562億元，主要是由於集團鋁合金產品和氧化鋁產品銷售價格較去年同期均上漲，同時銷售數量亦有所增加所致。
年內集團鋁合金產品銷量達到約583.7萬噸，按年增加約1.5%，鋁合金產品平均銷售價格按年上升約6.6%至約每噸17,550元；氧化鋁產品銷量約1,092.1萬噸，增加約5.3%，氧化鋁產品平均銷售價格較去年同期上升約33.6%至每約幣3,420元。
集團鋁合金加工產品銷量約76.6萬噸，較去年同期增加約32.1%，鋁合金加工產品平均銷售價格較去年同期上升約2.5%至每噸約20,324元。
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