中石化煉化去年收入按年升13.9%至641.98億元，毛利按年跌5.4%至53.37億元，毛利率8.3%，按年收窄1.7個百分點。集團表示主要因市場競爭加劇，令項目盈利收窄。去年包括長期未償還應付款項撥回、政府補助及獎勵的的其他收入項按年升9.04倍至2.48億元，集團解釋主要因是受部分外幣匯率波動。去年研發成本按年升13.7%至25.15億元，集團指因加大重點科研項目關鍵核心技術研發投入所致。

中石化煉化去年集團新簽訂合同量，按年升25.4%至1006.13億元。截至去年底，集團未完成合同量，按年升26.7%。其中，境內新簽訂合同額按年升5.6%至621.02億元，境外則按年大增79.6%至53.49億美元；集團制定今年新簽合同額目標為，境內630億元，境外則為50億美元。

另外，中石化煉化工程於另一則通告指，收到中國石油（0857）通知，中石油擬將其持有的約2.2億股中石化煉化工程內資股轉換成H股，其股份數目佔已發行股份總數5%。