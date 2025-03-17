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港股ADR升396點 夜期高水257點 鐵塔、丘鈦、騰訊音樂等業績

美股向上，港股ADR升396點或1.65%，報24356點，即月恒指夜期升148點，報24217點，夜期高水257點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.6%，折合報528.93元；阿里巴巴（9988）升1.98%，折合報137.09元；美團（3690）升5.07%，折合報175.27元；匯控（0005）升2.58%，折合報88.71元；建行（0939）升2.37%，折合報6.85元。

道期現跌0.431%；標期現跌0.53%；納期現跌0.67%。日本東證指數現升0.96%；韓國KOSPI指數現升1.42%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.73%。

VIX指數隔晚跌11.71%或2.89點，報21.77點。

紐油現升1.08%或0.72美元，報67.91美元；布油現升1.03%或0.73美元，報71.31美元；金價現升0.18%或5.64美元，報2989.8美元；LME 銅期貨隔晚跌0.03%或3美元，報9780.5美元。比特幣現跌0.42%或356.63美元，報82861.1美元；美國10年期債息現跌0.22%或0.0096厘，報4.3025厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中國鐵塔（0788）、中海石油化學（3983）、招商局商業房託（1503）、康哲藥業（0867）、中國建築興業（0830）、金蝶（0268）、丘鈦（1478）、思摩爾國際（6969）、騰訊音樂－ＳＷ（1698）、VESYNC（2148）、藥明康德（2359）、藥師幫（9885）、越秀房產信託基金（0405）等。

艾美疫苗（6660）料全年虧損減少逾85%。

南山鋁業國際（2610）IPO 入場費3181.77元。

萬科海外（1036）發盈警 料全年轉蝕5000萬。

國泰君安海通證券完成換股，更名國泰海通（2611）明開始交易。

中石化煉化（2386）去年純利升5.5%至25億元人幣。

華晨中國（1114）盈警，料去年少賺約六成。

百度（9888）發布文心一言4.5及文心大模型X1，免費向用戶開放。

新濠國際（0200）就新濠影滙減值，料去年最多蝕逾17億元。

佳兆業美好（2168）發盈喜料扭虧，佳兆業資本則轉蝕。

茶百道（2555）發盈警，料去年經調整淨利潤跌不超過53.9%。

中國宏橋（1378）去年多賺95%至223億人幣，末期息1.02元增2.5倍。

港華（1083）：派息比率達四成， 料年內增發5億人幣類REITs。港華去年核心利潤增35%至16億元， 派中期連首派特別息共達19仙。

內地2月新增人民幣貸款1.01萬億元遜預期。

和記電訊香港（0215）去年虧轉賺600萬元，客戶數目升17%。

Cisco減持瑞斯康集團（1679）至5%以下。

BlackRock減持快手（1024）至5%以下。

理想汽車（2015）上季盈利跌38%，預計首季收入跌最多8.7%。

香港寬頻（1310）：Twin Holding轉換所持9億票據，持股佔16.3%。

 

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