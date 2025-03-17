恒指今早高開266點或1.12%，報24226點，大市成交金額48億元；國指今早高開78點或0.89%，報8956點。恒生科技指數開市報5920點，升0.68%。上升股份比例為15.42%，下跌為3.58%，無升跌為80.98%。