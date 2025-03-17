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恒指高開266點 科指升0.6% 蒙牛升5% 京東升3%

恒指今早高開266點或1.12%，報24226點，大市成交金額48億元；國指今早高開78點或0.89%，報8956點。恒生科技指數開市報5920點，升0.68%。上升股份比例為15.42%，下跌為3.58%，無升跌為80.98%。

藍籌54隻升，17隻下跌，12隻無升跌。蒙牛（2319）升5.05%，報20.8元，是升幅最大的藍籌，理想（2015）跌4.24%，報108.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，4隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報171.3元，升3.44%；跌幅最大的是理想（2015）開市報108.4元，跌4.24%。

恒指續高於10天線(23795.16點)。科指續高於10天線(5864.71點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國鐵塔（0788）開市報12.28元，升0.16%。

中海石油化學（3983）無成交，報2.1元。

招商局商業房託（1503）無成交，報1.21元。

康哲藥業（0867）開市報8.47元，升0.47%。

中國建築興業（0830）無成交，報1.63元。

金蝶（0268）開市報15.3元，跌1.8%。

丘鈦（1478）開市報7.5元，升0.27%。

思摩爾國際（6969）開市報13元，無升跌。

騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報48.95元，無升跌。

VESYNC（2148）無成交，報5.16元。

藥明康德（2359）開市報65.2元，升1.09%。

藥師幫（9885）開市報6.99元，升1.01%。

越秀房產信託基金（0405）開市報0.9元，跌1.1%。

艾美疫苗（6660）料全年虧損減少逾85%。創上市新低，見3.5元，開市報3.5元，跌0.57%。

萬科海外（1036）發盈警 料全年轉蝕5000萬。無成交，報1.57元。

國泰君安海通證券完成換股，更名國泰海通（2611）明開始交易。開市報12.18元，跌3.33%。

中石化煉化（2386）去年純利升5.5%至25億元人幣。開市報6元，跌0.83%。

華晨中國（1114）盈警，料去年少賺約六成。開市報2.61元，跌2.25%。

百度（9888）發布文心一言4.5及文心大模型X1，免費向用戶開放。開市報92.4元，升0.82%。

新濠國際（0200）就新濠影滙減值，料去年最多蝕逾17億元。開市報4.25元，升1.92%。

佳兆業美好（2168）發盈喜料扭虧，佳兆業資本則轉蝕。無成交，報1.74元。

茶百道（2555）發盈警，料去年經調整淨利潤跌不超過53.9%。開市報9.91元，跌0.9%。

中國宏橋（1378）去年多賺95%至223億人幣，末期息1.02元增2.5倍。創上市新高，見15.5元，開市報15.5元，升2.92%。

港華（1083）：派息比率達四成， 料年內增發5億人幣類REITs。港華去年核心利潤增35%至16億元， 派中期連首派特別息共達19仙。開市報3.43元，升4.57%。

內地2月新增人民幣貸款1.01萬億元遜預期。

內銀股

建行（0939）開市報6.81元，跌0.29%。

農行（1288）開市報5元，升0.81%。

工行（1398）開市報5.62元，跌0.53%。

郵儲行（1658）開市報5.2元，升0.39%。

交行（3328）開市報6.82元，跌1.02%。

招行（3968）開市報49.6元，跌0.2%。

中行（3988）開市報4.57元，跌0.44%。

和記電訊香港（0215）去年虧轉賺600萬元，客戶數目升17%。開市報0.97元，跌1.02%。

Cisco減持瑞斯康集團（1679）至5%以下。無成交，報0.127元。

BlackRock減持快手（1024）至5%以下。開市報64.9元，無升跌。

理想汽車（2015）上季盈利跌38%，預計首季收入跌最多8.7%。開市報108.4元，跌4.24%。

香港寬頻（1310）：Twin Holding轉換所持9億票據，持股佔16.3%。無成交，報5.23元。

破頂股表現

破頂股包括，九方智投控股（9636）創上市新高，見45元，開市報45元，升1.12%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見126.4元，開市報126.4元，升2.68%；德翔海運（2510）創上市新高，見5.78元，開市報5.78元，升4.14%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見276元，開市報276元，升0.18%；中國飛鶴（6186）創52周高，見7.09元，開市報7.09元，升3.35%；福耀玻璃（3606）創52周高，見59.4元，開市報59.4元，升1.89%；好孩子國際（1086）創52周高，見1.39元，開市報1.39元，升4.51%；常達控股（1433）創52周高，見0.094元，開市報0.094元，升11.9%；華新手袋國際控股（2683）創52周高，見0.6元，開市報0.6元，升1.69%；遠東宏信（3360）創52周高，見6.4元，開市報6.4元，升1.43%；大豐港（8310）創52周高，見0.48元，開市報0.48元，無升跌；再鼎醫藥（9688）創52周高，見29.65元，開市報29.65元，升1.54%。

破頂指數成份股包括，宏橋（1378）創上市新高，見15.5元，開市報15.5元，升2.92%；中移動（0941）創52周高，見84.1元，開市報84.1元，升0.72%；藥明生物（2269）創52周高，見26.95元，開市報26.95元，升1.13%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括艾美疫苗（6660）低見3.5元，開市報3.5元，跌0.57%。

異動股

上升異動股，包括，常達控股（1433）創52周高，見0.094元，開市報0.094元，升11.9%；巨星醫療控股（2393）開市報0.085元，升11.84%；中寶新材（2439）開市報0.27元，升10.2%；中證國際（0943）開市報0.011元，升10%；亨鑫科技（1085）開市報1.52元，升9.35%；昊海生物科技（6826）開市報30.9元，升8.8%；新時代集團控股（0166）開市報0.063元，升8.62%；橙天嘉禾（1132）開市報0.051元，升8.51%；一元宇宙（1616）開市報0.039元，升8.33%；凱富善集團控股（8512）開市報0.345元，升7.81%；中國白銀集團（0815）開市報0.425元，升6.25%。

下跌異動股，包括，西部水泥（2233）開市報1.48元，跌13.45%；福壽園（1448）開市報3.91元，跌12.13%；卓航控股（1865）開市報0.29元，跌12.12%；兌吧（1753）開市報0.211元，跌8.26%；源宇宙教育（1082）開市報1.74元，跌5.43%；萬咖壹聯（1762）開市報0.415元，跌4.6%；濠暻科技（2440）開市報2.4元，跌4.38%；理想（2015）開市報108.4元，跌4.24%。

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