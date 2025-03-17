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中國1至2月工業增加值、零售、固投均勝預期

國統局公布，1至2月工業增加值增5.9%，高過市場預期的增長5.3%；社會消費品零售總額按年增長4%，亦高過預期的增長3.8%；1至2月不含農戶固定資產投資按年增長4.1%，高過市場預期的增長3.2%。

1至2月房地產投資按年下降9.8%；12月份累計按年下降10.6%。

2月末調查失業率為5.4%，12月末為5.1%。

國統局指，1至2月份，隨著各項宏觀政策持續發力顯效，國民經濟延續向新向好態勢，發展品質穩步提高。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求不足，部分企業生產經營困難，經濟持續回升向好基礎仍不穩固。

報告內容：

1至2月份，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，紮實推動高質量發展，一攬子存量政策和增量政策繼續發力顯效，工業服務業較快增長，消費投資繼續改善，就業形勢總體穩定，新質生產力增長壯大，經濟運行起步平穩，發展態勢向新向好。

一、工業生產較快增長，裝備製造業及高技術製造業加速

1至2月份，全國規模以上工業增加價值年增5.9%，較上年全年加速0.1個百分點。分三大門類來看，礦業增加價值年增4.3%，製造業增長6.9%，電力、熱力、瓦斯及水生產及供應業增長1.1%。裝備製造業增加價值年增10.6%，較上年全年加快2.9個百分點；高技術製造業增加價值增長9.1%，加速0.2個百分點。分經濟類型來看，國營控股企業增加價值年增3.7%；股份制企業增長6.6%，外商及港澳台投資企業增長3.2%；私人企業增長6.7%。分產品來看，新能源汽車、3D列印設備、工業機器人產品產量較去年同期分別增長47.7%、30.2%、27.0%。從環比看，2月規模以上工業增加價值比上月增長0.51%。 2月份，製造業採購經理指數為50.2%，較上月上升1.1個百分點；企業生產經營活動預期指數為54.5%。

二、服務業增勢較好，現代服務業較快增長

1至2月份，全國服務業生產指數年增5.6%，較上年全年加速0.4個百分點。分行業看，資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，租賃和商務服務業，批發和零售業，金融業生產指數年比分別增長9.3%、8.8%、5.6%、5.5%。 2月份，服務業商務活動指數為50.0%；服務業業務活動預期指數為56.9%。其中，航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務等產業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間。

三、市場銷售增長加快，以舊換新相關商品銷售較好

1至2月份，社會消費品零售總額8,3,731億元，較去年同期增長4.0%，較上年全年加速0.5個百分點。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額7,2,462億元，增長3.8%；鄉村消費品零售額1,1,269億元，增長4.6%。按消費類型分，商品零售額73,939億元，增長3.9%；餐飲收入9,792億元，增長4.3%。基本生活類及部分升級類商品銷售增勢較好，限額以上單位糧油食品類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長11.5%、25.0%。消費品以舊換新政策繼續顯效，限額以上單位通訊器材類、文化辦公用品類、家具類、家用電器和音像器材類商品零售額分別增長26.2%、21.8%、11.7%、10.9%。全國網路零售額22,763億元，較去年增長7.3%。其中，實體商品網上零售額18,633億元，增長5.0%，佔社會消費品零售總額的比重為22.3%。從環比看，2月社會消費品零售總額比上月增加0.35%。 1至2月份，服務零售額較去年同期增長4.9%。

四、固定資產投資增長回升，製造業及高技術產業投資增長較快

1至2月份，全國固定資產投資（不含農民）5,2619億元，年增4.1%，較上年全年加速0.9個百分點；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長8.4%。分領域來看，基礎建設投資年增5.6%，製造業投資增長9.0%，房地產開發投資下降9.8%。全國新建商品房銷售面積10746萬平方米，較去年同期下降5.1%，降幅比上年全年收窄7.8個百分點；新建商品房銷售額10259億元，下降2.6%，降幅收窄14.5個百分點。分產業看，第一產業投資年增12.2%，第二產業投資增長11.4%，第三產業投資增長0.7%。民間投資較去年同期持平；扣除房地產開發投資，民間投資增長6.0%。高技術產業投資年增9.7%，其中資訊服務業、電子商務服務業、電腦及辦公設備製造業、航太器及設備製造業投資分​​別增長66.4%、31.9%、31.6%、27.1%。從環比看，2月固定資產投資（不含農民）比上月增加0.49%。

五、貨物進出口基本平穩，貿易結構持續優化

1至2月份，貨物進出口總額65,364億元，較去年同期下降1.2%。其中，出口3,8812億元，增長3.4%；進口26,551億元，下降7.3%。民營企業進出口增長2.0%，佔進出口總額的比重為56.4%，較上年同期提高1.8個百分點。機電產品出口增長5.4%，占出口總額的比重為60.0%。

六、就業情勢整體穩定，城鎮調查失業率平穩

1至2月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%。 2月份，全國城鎮調查失業率為5.4%，較上月上升0.2個百分點。本地戶籍勞動調查失業率為5.6%；外來戶籍勞動力調查失業率為5.0%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為5.1%。 31個大城市城鎮調查失業率為5.2%。全國企業就業人員周平均工作時間為47.1小時。

七、居民消費價格年減，工業生產者價格降幅收窄

1至2月份，全國居民消費價格（CPI）較去年同期下降0.1%，其中1月上漲0.5%，2月份下降0.7%。分類別看，1至2月份，食品菸酒價格較去年同期下降0.7%，衣著價格上漲1.1%，居住價格上漲0.1%，生活用品及服務價格下降0.9%，交通通訊價格下降1.6%，教育文化娛樂價格上漲0.6%，醫療保健價格上漲0.4%，其他用品及服務價格上漲5.9%。在食品菸酒價格中，鮮菜價格下降5.5%，糧食價格下降1.4%，鮮果價格下降0.6%，豬肉價格上漲8.8%。扣除食品和能源價格後的核心CPI年增0.3%。從環比看，1月份，全國居民消費價格上漲0.7%，2月下降0.2%。

1至2月份，全國工業生產者出廠價格年減2.2%。分月來看，1月年減2.3%，季減0.2%；2月年減2.2%，降幅比上月收窄0.1個百分點，季減0.1%。 1至2月份，全國工業生產者購買價格較去年同期下降2.3%。

總的來看，1至2月份，隨著各項宏觀政策持續發力顯效，國民經濟延續向新向好態勢，發展品質穩步提高。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求不足，部分企業生產經營困難，經濟持續回升向好基礎仍不穩固。下階段，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央經濟工作會議和全國兩會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，紮實推動高質量發展，實施更加積極有為的宏觀政策，全方位擴大國內需求，進一步深化改革格局，紮實推動高質量發展，實施更加積極有為的宏觀政策，全方位擴大國內需求，進一步深化改革格局，紮實推動力增強經濟、激發經濟活力。

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