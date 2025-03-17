彭博社報道，ING大中華區首席經濟學家Lynn Song表示，居民沒有錢就無法消費，雖然關於政府將如何增加支出的新細節不多，但該方案的細節顯示了今年中國解決消費問題的更大決心。

Jefferies表示，相比以往專注於供給端或「以舊換新」的政策，本次方案還強調收入增長，顯示政府希望保障低收入群體的福利。

摩根士丹利指，一些城市已經採取了一些措施，如延長以舊換新、生育支持等，市場可能會對新發布的行動方案作出積極解讀。

花旗表示，儘管對2025年一季度中國零售銷售預期較低，但預計投資者將在二季度輪動配置非必需消費板塊，尤其是運動服飾行業，因Nike主導的渠道去庫存預計將在2025年中結束。調整行業首選股，非必需消費品中首選安踏（2020）、海底撈（6862）、周大福（1929）等；必需消費品中首選百威亞太（1876）、蒙牛（2319）、農夫山泉（9633）、頤海國際（1579）。

內需股普遍上升，李寧（2331）現報19.04元，升3.82%；恒安（1044）現報23.75元，升3.49%；周大福（1929）現報9.62元，升3.33%；百威亞太（1876）現報9.38元，升3.42%；萬洲（0288）現報6.75元，升3.05%；海底撈（6862）現報17.9元，升2.87%；美團（3690）現報177.1元，升2.13%；中升（0881）現報14.3元，升2.29%；攜程（9961）現報490.2元，升1.91%；蒙牛（2319）現報20.2元，升2.02%；比亞迪股份（1211）現報393元，升1.87%；小米（1810）現報54.8元，升1.76%；聯想（0992）現報11.7元，升0.86%。名創優品（9896）現報42.4元，升5.08%。農夫山泉（9633）現報38.75元，升1.84%。頤海國際（1579）現報15.6元，升3.45%。

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