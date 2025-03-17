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港元拆息個別發展 1個月HIBOR轉升 隔夜息半年低

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，無升跌報3.75143%，是3月14日後最低，當日報3.75143%。對上一次終止3連跌是2024年11月22日，當日拆息報4.13149%。

港元現報7.7719元升值8點子，曾貶值最多3點子，報7.773元，亦曾升值最多11點子，報7.7716元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.83點子至2.62%，是2024年9月16日後最低；1星期HIBOR跌6.89點子至3.06321%，是2024年9月17日後最低；2星期HIBOR跌2.58點子至3.25554%，是2023年9月4日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.23點子至3.85613%，是3月13日後最高；6個月期HIBOR跌0.21點子至3.94935%，是2月17日後最低；12個月期HIBOR無升跌報4.05375%，是3月14日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增30.85億元，至總數19754.15億元，是3月7日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增29.5億元，至總數6089.55億元，是3月7日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.04億元，至總數132.52億元，是2024年12月3日後最低。收市總結餘為447.2億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.39億元，至總數13084.88億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減28.73億元，至總數11998.35億元，是1月13日後最低。

美匯美息

美元指數現報103.72升值0.002點。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.3164%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.5678%，連續3日擴闊，利差是2025年2月14日後最闊，當日差距為-0.6407%。

對上一次連續3日擴闊，是2025年3月07日，當日利差報-0.5251%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor跌0.6點子至1.805%，是3月13日後最低；1星期Shibor升7.7點子至1.819%，是2月28日後最高；2星期Shibor升9.3點子至1.95%，是2月28日後最高；1個月期Shibor升0.2點子至1.965%，是2024年4月22日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.4點子至1.995%，是3月6日後最低；6個月期Shibor跌0.4點子至1.995%，是3月6日後最低；1年期Shibor跌0.3點子至1.995%，是3月10日後最低。

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