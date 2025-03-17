恒指今早高開266點，高位升392點，低位升121點，高低波幅271點。上升股份比例為36.17%，下跌為23.46%，無升跌為40.36%。

恒指半日升316點或1.32%，報24276點，大市成交金額1417億元；國指升85點或0.96%，報8963點。恒生科技指數收報5879點，跌0.03%。

藍籌股成交金額663.34億元，佔大市成交46.81%；科指成份股成交金額388.81億元，佔大市成交27.43%；國指成份股成交金額549.72億元，佔大市成交38.79%。

24隻雙櫃台股，總成交0.78億元人民幣，相當於約0.84億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少18.83%，至166.09億元，佔大市成交11.71%。牛熊證成交金額56.21億元，減少48%；窩輪成交金額109.87億元，增加13.84%。

藍籌67隻升，12隻下跌，4隻無升跌。新奧（2688）升6.73%，收報57.85元，是升幅最大的藍籌，理想（2015）跌6.01%，收報106.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，13隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報38.25元，升4.08%；跌幅最大的是理想（2015）收報106.4元，跌6.01%。

恒指續高於10天線(23800.22點)。科指曾跌穿10天線(5860.56點)，下試20天線(5785.17點)。

北水南下合計淨流入36.37億元，較上日減少16.32%，連續第4日流入，累計流入396.62億元，對上一次連續4日淨流入是3月10日。北水本月累計流入1008億元，按月減少34.02%，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）602.46億元，較上日減55.41%，佔香港市場成交額由上日的23.24%減至21.24%。

三大指數表現

恒指曾升最多1.64%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為2.77%。高見24352.47點，是3月7日24669.62點後最高。連升2日，累計升813.99點，對上一次連升2日是3月6日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月5日。

科指曾升最多1.07%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為3%。高見5943.6點，是3月12日6075.31點後最高。科指曾跌最多1%，是3月13日後最大跌幅，當日跌幅為3.43%。低見5822.02點，是3月14日5714.6點後最低。第1日陰燭。

國指曾升最多1.28%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為3.43%。高見8991.91點，是3月7日9083.51點後最高。連升2日，累計升322.67點，對上一次連升2日是3月6日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月5日。

個股表現

比亞迪（1211）將舉行發布會 創兩周高。收報389.4元，升0.93%。

內地2月樓價跌幅擴大

藍籌內房

中海外（0688）收報14.88元，升1.09%。

龍湖（0960）收報11.02元，升1.1%。

華潤置地（1109）收報27元，升2.08%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.395元，升2.6%。

綠城中國（3900）創52周高，見13.6元，收報13.52元，升5.63%。

萬科（2202）收報6.21元，升1.47%。

融創（1918）收報1.92元，升2.13%。

龍光地產（3380）收報1.04元，升2.97%。

世茂集團（0813）收報1.08元，升1.89%。

雅居樂（3383）收報0.64元，升3.23%。

奧園（3883）收報0.21元，升1.45%。

旭輝（0884）收報0.285元，升5.56%。

富力（2777）收報1.29元，升2.38%。

遠洋集團（3377）收報0.25元，升2.46%。

碧桂園（2007）收報0.55元，升5.77%。

美國收緊限制 韓國對華晶片出口大降

晶片股

中芯國際（0981）收報48.85元，跌3.27%。

華虹半導體（1347）收報37.3元，跌0.27%。

ASMPT（0522）收報57.95元，升1.4%。

內地發布提振消費方案 內需股上升。

安踏（2020）收報99.9元，無升跌。

海底撈（6862）收報17.76元，升2.07%。

周大福（1929）收報9.66元，升3.76%。

百威亞太（1876）收報9.31元，升2.65%。

蒙牛（2319）收報20.1元，升1.52%。

農夫山泉（9633）收報38.6元，升1.45%。

頤海國際（1579）收報15.86元，升5.17%。

李寧（2331）收報19.08元，升4.03%。

名創優品（9896）收報42.8元，升6.07%。

奇富科技（3660）第四季多賺6% 全年增46% 股息0.35美元。收報172.9元，升7.66%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國鐵塔（0788）收報12.3元，升0.33%。

中海石油化學（3983）收報2.16元，升2.86%。

招商局商業房託（1503）收報1.21元，無升跌。

康哲藥業（0867）收報8.41元，跌0.24%。

中國建築興業（0830）見52周低1.6元，收報1.64元，升0.61%。

金蝶（0268）收報15.24元，跌2.18%。

丘鈦（1478）收報7.41元，跌0.94%。

思摩爾國際（6969）收報13.48元，升3.69%。

騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報48.1元，跌1.74%。

VESYNC（2148）收報5.18元，升0.39%。

藥明康德（2359）收報66.1元，升2.48%。

藥師幫（9885）收報6.9元，跌0.29%。

越秀房產信託基金（0405）收報0.92元，升1.1%。

艾美疫苗（6660）料全年虧損減少逾85%。創上市新低，見3.49元，收報3.76元，升6.82%。

萬科海外（1036）發盈警 料全年轉蝕5000萬。收報1.64元，升4.46%。

國泰君安海通證券完成換股，更名國泰海通（2611）明開始交易。收報12.06元，跌4.29%。

中石化煉化（2386）去年純利升5.5%至25億元人幣。收報5.57元，跌7.93%。

華晨中國（1114）盈警，料去年少賺約六成。收報2.68元，升0.37%。

百度（9888）發布文心一言4.5及文心大模型X1，免費向用戶開放。收報92.35元，升0.76%。

新濠國際（0200）就新濠影滙減值，料去年最多蝕逾17億元。收報4.24元，升1.68%。

佳兆業美好（2168）發盈喜料扭虧，佳兆業資本則轉蝕。收報1.65元，跌5.17%。

茶百道（2555）發盈警，料去年經調整淨利潤跌不超過53.9%。收報9.43元，跌5.7%。

中國宏橋（1378）去年多賺95%至223億人幣，末期息1.02元增2.5倍。創上市新高，見16.18元，收報15.5元，升2.92%。

港華（1083）：派息比率達四成， 料年內增發5億人幣類REITs。港華去年核心利潤增35%至16億元， 派中期連首派特別息共達19仙。收報3.49元，升6.4%。

內地2月新增人民幣貸款1.01萬億元遜預期。

內銀股

建行（0939）創52周高，見6.93元，收報6.91元，升1.17%。

農行（1288）收報5元，升0.81%。

工行（1398）收報5.69元，升0.71%。

郵儲行（1658）收報5.27元，升1.74%。

交行（3328）創52周高，見6.95元，收報6.94元，升0.73%。

招行（3968）收報49.9元，升0.4%。

中行（3988）創52周高，見4.64元，收報4.63元，升0.87%。

和記電訊香港（0215）去年虧轉賺600萬元，客戶數目升17%。收報0.97元，跌1.02%。

Cisco減持瑞斯康集團（1679）至5%以下。收報0.127元，無升跌。

BlackRock減持快手（1024）至5%以下。收報63.5元，跌2.16%。

理想汽車（2015）上季盈利跌38%，預計首季收入跌最多8.7%。收報106.4元，跌6.01%。

香港寬頻（1310）：Twin Holding轉換所持9億票據，持股佔16.3%。收報5.29元，升1.15%。

破頂股表現

破頂股包括，阜豐集團（0546）創上市新高，見6.38元，收報6.19元，升0.32%；趣致集團（0917）創上市新高，見111.7元，收報110元，升3.97%；眾淼控股（1471）創上市新高，見18元，收報17元，升6.25%；藥明合聯（2268）創上市新高，見40.1元，收報40元，升2.96%；聯邦制藥（3933）創上市新高，見16.02元，收報15.56元，跌2.02%；九方智投控股（9636）創上市新高，見45.95元，收報44.3元，跌0.45%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見131.6元，收報130.3元，升5.85%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見78.2元，收報78.1元，升0.26%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見28.3元，收報28.3元，升2.91%；德翔海運（2510）創上市新高，見6.49元，收報6元，升8.11%；重塑能源（2570）創上市新高，見273元，收報265.4元，升3.83%；小菜園（0999）創上市新高，見12.24元，收報11.2元，升10.89%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見14.46元，收報13.88元，跌0.86%；ＧＸ恒生科技（2837）創上市新高，見8元，收報7.21元，跌0.28%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9131.9元，收報9127.75元，跌0.03%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1114元，收報1114元，升0.11%；價值黃金（3081）創上市新高，見71元，收報70.22元，升0.17%；Ａ ＧＸ恒指備兌（3419）創上市新高，見10.89元，收報10.88元，升0.74%；平安香港高息–Ｕ（9070）創上市新高，見4.372元，收報4.372元，升0.69%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見9.07元，收報9.025元，無升跌；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見276元，收報275.9元，升0.15%。

破頂指數成份股包括，宏橋（1378）創上市新高，見16.18元，收報15.5元，升2.92%；中銀香港（2388）創52周高，見30.45元，收報30.4元，升3.23%；中行（3988）創52周高，見4.64元，收報4.63元，升0.87%；建行（0939）創52周高，見6.93元，收報6.91元，升1.17%；中移動（0941）創52周高，見84.1元，收報84元，升0.6%；藥明生物（2269）創52周高，見27.05元，收報26.95元，升1.13%；康師傅（0322）創52周高，見12.9元，收報12.76元，升0.95%；交行（3328）創52周高，見6.95元，收報6.94元，升0.73%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，玖源集團（0827）低見0.027元，收報0.031元，跌3.13%；創夢天地（1119）低見1.06元，收報1.1元，跌1.79%；廣聯工程控股（1413）低見0.051元，收報0.06元，跌3.23%；帝王實業控股（1950）低見0.08元，收報0.084元，跌6.67%；高視醫療（2407）低見5.74元，收報5.91元，升2.78%；啓明醫療－Ｂ（2500）低見1.66元，收報1.67元，跌5.65%；艾美疫苗（6660）低見3.49元，收報3.76元，升6.82%；中國來騎哦（8039）低見0.08元，收報0.083元，跌11.7%；東方大學城控股（8067）低見0.207元，收報0.207元，跌10%；華昊中天醫藥（2563）低見10.84元，收報10.84元，跌2.17%。

24隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見2元，收報2.55元，跌4.49%；HYPEBEAST（0150）低見0.162元，收報0.162元，跌3.57%；港譽智慧城市服務（0265）低見0.78元，收報0.78元，跌7.14%；經濟日報集團（0423）低見0.72元，收報0.74元，升2.78%；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.017元，跌10.53%；恒大汽車（0708）低見0.171元，收報0.176元，跌2.22%；中國建築興業（0830）低見1.6元，收報1.64元，升0.61%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；RAFFLESINTERIOR（1376）低見0.061元，收報0.061元，跌1.61%；新石文化（1740）低見0.058元，收報0.058元，跌3.33%。

異動股

上升異動股，包括，常達控股（1433）創52周高，見0.112元，收報0.111元，升32.14%；成志控股（1741）收報0.077元，升30.51%；加幂科技（8198）創52周高，見1.5元，收報1.48元，升28.7%；宏基集團控股（1718）收報0.33元，升26.92%；中寶新材（2439）收報0.3元，升22.45%；正利控股（3728）收報0.045元，升21.62%；IDT INT'L（0167）收報1.83元，升21.19%；基石控股（1592）收報0.041元，升20.59%；京維集團（1195）收報0.018元，升20%；益美國際控股（1870）收報0.157元，升19.85%；復興亞洲（0274）收報0.07元，升18.64%。

下跌異動股，包括，中國天化工（0362）停牌；百勤油服（2178）收報0.061元，跌18.67%；中國金融租賃（2312）收報0.09元，跌18.18%；Ｆ８企業（8347）收報0.092元，跌17.86%；維亮控股（8612）收報0.18元，跌17.05%；神通機器人教育（8206）收報0.131元，跌15.48%；博尼控股（1906）收報0.335元，跌15.19%；中木國際（1822）收報0.315元，跌14.86%；西部水泥（2233）收報1.46元，跌14.62%；春能控股（8430）收報0.1元，跌13.79%；正味集團（2147）收報0.045元，跌13.46%。

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