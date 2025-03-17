期內收入按年增加約16.9%，至1562億元，主要是由於集團鋁合金產品和氧化鋁產品銷售價格較去年同期均上漲，而銷售數量亦增加。

集團副總裁、執行董事及財務總監張瑞蓮表示，由於集團的各種鋁產品對美直接出口佔比相當低，所以美國關稅政策對集團的直接影響不大。集團會保持18至20個月的原材料庫存以穩定價格，成本可控。張瑞蓮預測，今年鋁土礦和氧化鋁價格會逐步趨於理性，價格出現小幅回調，但雲南地區價格會有部分增長，因此對集團整體影響有限；全年成本將維持穩定。預測今年鋁價穩中有升，料鋁價將介於每噸2.07萬元至2.15萬元。

內地融資方面，張瑞蓮指去年開始內地融資成本下調，中國宏橋去年在內地發行的短期企業債融資成本創歷史新低至2.57%。集團會根據債務結構將長期債務置換短期債務，並或會根據境外資金需求進行再融資以避免實際匯率損失。

集團執行董事及企業金融主管王雨婷表示，回購股份是集團對股東的保障，會在有需要時刻進行回購，如宏橋股價偏離市值時，集團會入場「托底」。此外，集團將長期秉承保持高股息目標。

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