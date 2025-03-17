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華潤建材：今年穩利潤、穩價格、穩份額

華潤建材（1313）2024年度綜合營業額按年下降9.8%至230.4億元人民幣(下同)，毛利按年上升1.0%至38億元。華潤建材科技總裁謝驥強調2025年公司將堅持以「穩利潤、穩價格、穩份額」作為策略主線，並做到價格策略的因時制宜、因勢制宜和因地制宜。

華潤建材首席財務官黃鵠指，公司預計2025年，成本仍有3至5元下降空間。​黃鵠指，2024年，公司水泥單位成本從2023年的每噸239元降至208元，其中，煤炭成本降15元，非煤成本降16元（11元源於原材料成本下降，3元來自其他成本降低）。主要受惠於原材料、煤炭、電力、人工等7個環節，如加速石灰石靠山獲取、推進光伏並網等。

針對市場關注的水泥價格走勢，黃鵠表示，2024年水泥市場價格先抑後揚，上半年行業虧損嚴重，下半年震盪回升，但全年均價較上一年仍小幅下跌。華潤建材全年水泥產品均價為每噸244元，按年下降11%，第四季度價格回升至259元，按季增加22元，按年上升21元。進入2025年，1月水泥產品價格為256元，較去年同期提升13元；2月價格為242元，按年上漲3元，且在珠三角、粵西等地散裝和袋裝價格均有不同程度上漲。3月以來，廣西全品種價格上漲約30元，珠三角也出現價格上調，預計在封水期前價格仍有上行空間，價格端的回暖趨勢為公司業績增長帶來積極信號。​

在市場策略方面，謝驥稱公司已從2022至2023年「撐傘人」角色轉向「穩利潤、穩價格、穩份額」的積極策略，並在內部考核中引入「噸毛利」指標，推動價格策略的因時制宜、因勢制宜和因地制宜。針對區域整合，他強調將「推動行業整合已經成為水泥行業破局的關鍵路徑，未來整合將以優化區域市場競爭水平為目的緩解區域競爭功能痛點、難點和關鍵點」。

投資者關係部負責人邢韜表示，公司基於對宏觀環境及技術快速叠代的考量，對於新材料業務仍在持續研究並保持戰略耐心，堅持量力而行。在煤炭采購方面，邢韜稱海外煤炭采購比例將依據國內外價格倒掛情况靈活調整，保障供應與成本控制的平衡，目前海外煤炭仍有10至15元的價差優勢。​在國際化布局上，公司將加大海外人造石業務推廣力度，拓展「一帶一路」市場及美國等發達市場。

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